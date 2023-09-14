Владельцы ресторанов предупредили об увеличении цен на блюда на 15-20%

Российские рестораны готовятся поднять цены на 15-20% этой осенью, рассказали газете «Известия» опрошенные владельцы ресторанных сетей и эксперты.

По словам собеседников издания, заведения будут корректировать меню и изменять состав блюд за счет снижения доли дорогих ингредиентов, чтобы не повышать стоимость позиций. Как рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, рестораны «стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания всего: продуктов, бензина, логистических услуг». Гендиректор сети ресторанов «Шоколадница» Олег Подгорный согласился с мнением Бухарова.

«Мы прогнозируем подорожание меню на 15–20%. <...> У нас был установлен определенный ценовой порог по разным категориям блюд, который мы не хотели превышать, например свыше 690 рублей за порцию, то сейчас мы вынуждены отойти от этого правила», — сказал Подгорный. Он добавил, что вместе с ценами, возможно, поменяется и меню.

Основатель сети заведений «Мясо и рыба» Сергей Миронов также заявил о намерении повысить цены на блюда. «Себестоимость увеличилась на 20–25% — настолько подорожали продукты. Повышение цен в меню ресторанов будет примерно на этом же уровне», — отметил Миронов, добавив, что сеть еще не корректировала цены, но вынуждена это сделать.

Владелец бренда ресторанов японской кухни «Якитория» Александр Муратов уточнил, что с начала года рост закупочных цен на импортную и отечественную продукцию увеличился примерно на 30%. По его словам, стоимость продуктов выросла прямо пропорционально росту курса доллара и других валют.

19 июня РБК сообщили в сети быстрого питания «Вкусно — и точка» о повышении цен на 6% из-за роста себестоимости продукции. Цены в сети ресторанов поднимались несколько раз. Прошлым летом в компании объясняли это ростом закупочных цен, затем в октябре повысили стоимость позиций нескольких бургеров, которые подорожали на 5-10%.