Владелец ресторана Le Gavroche в Лондоне объявил о его закрытии в 2024 году

Ресторан Le Gavroche в Лондоне закроют в 2024 году

Ресторан Le Gavroche на Лоуэр Слоан-стрит, 61 в Лондоне, Великобритания, 21 октября 1974 г. (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Знаменитый лондонский ресторан Le Gavroche — первый получивший три звезды Michelin в Великобритании — закроется в начале 2024 года, сообщил владелец заведения Мишель Ру в интервью газете The Times.

Ру объяснил закрытие ресторана, у которого сейчас осталось две звезды Michelin, усталостью. «Я действительно устал. Пребывание в ресторане почти каждый день берет свое, и я дошел до того, что уже не получаю от этого такого удовольствия, как раньше. Это очень напряженная работа, и я хочу лучшего баланса между работой и личной жизнью», — сказал он.

Выход Великобритании из Евросоюза также «усложнил работу с точки зрения поставок, персонала и затрат», отметил Ру.

Закрытие совпадает с окончанием срока аренды помещения, где находится ресторан, сообщает The Times. Но Ру подчеркнул, что это не повлияло на решение. «В финансовом отношении мы находимся в очень хорошем состоянии. Мы заполнены каждый день», — сказал он.

Владелец Le Gavroche также отметил, что рассматривал возможность закрытия ресторана во время пандемии коронавируса, но был «полон решимости продолжать борьбу ради своих сотрудников».

По словам Ру, который унаследовал ресторан от своего отца и дяди, его дочь отказалась взять на себя управление Le Gavroche, сосредоточившись на своих собственных проектах.

Владелец заведения продолжит курировать другие свои предприятия, в том числе рестораны в отеле Langham в Лондоне и в замке Кроссбаскет недалеко от Глазго, а также заниматься телевизионным, консультационным и кейтеринговым бизнесом.

Le Gavroche — ресторан, специализирующийся на классической французской кухне. Он был открыт Мишелем и Альбертом Ру в Лондоне в 1967 году. Le Gavroche был первым рестораном в Великобритании, удостоенный трех звезд Michelin. Заведение удерживало их с 1982 по 1993 год.

В ресторане работали одни из самых известных шеф-поваров Великобритании, включая Гордона Рамзи, Марко Пьера Уайта, Пьера Коффмана и Монику Галетти, отмечает The Times.