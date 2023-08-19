branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
RMF узнал о готовности ЕС к санкциям против Польши из-за зерна с Украины Политика, 21:34
В Пермском крае школьный автобус с детьми попал в ДТП Общество, 21:24
Роли Игоря Ясуловича в кино. Видео Общество, 21:22
Ресторан Le Gavroche в Лондоне закроют в 2024 году Бизнес, 21:14
Число пострадавших от отравления шаурмой во Владимире выросло до 76 Общество, 21:09
Глава Минобороны Украины Резников назвал условие своей отставки Политика, 21:06
Федор Емельяненко покинул пост главы ММА России Спорт, 20:49
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ростехнадзор проверит все автозаправки в Дагестане Общество, 20:38
Власти Украины допустили, что не смогут защитить все энергообъекты Политика, 20:27
Умер рекордсмен чемпионата Италии по числу матчей в роли тренера Спорт, 20:25
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
В Новгородской области ликвидировали последствия атаки дрона на аэродром Политика, 19:28
«Урал» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ Спорт, 19:28
Акунин назвал Ясуловича «добрым волшебником» Общество, 19:25
Бизнес ,  
0 

Ресторан Le Gavroche в Лондоне закроют в 2024 году

Владелец ресторана Le Gavroche в Лондоне объявил о его закрытии в 2024 году
Ресторан Le Gavroche на Лоуэр Слоан-стрит, 61 в Лондоне, Великобритания, 21 октября 1974 г.
Ресторан Le Gavroche на Лоуэр Слоан-стрит, 61 в Лондоне, Великобритания, 21 октября 1974 г. (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Знаменитый лондонский ресторан Le Gavroche — первый получивший три звезды Michelin в Великобритании — закроется в начале 2024 года, сообщил владелец заведения Мишель Ру в интервью газете The Times.

Ру объяснил закрытие ресторана, у которого сейчас осталось две звезды Michelin, усталостью. «Я действительно устал. Пребывание в ресторане почти каждый день берет свое, и я дошел до того, что уже не получаю от этого такого удовольствия, как раньше. Это очень напряженная работа, и я хочу лучшего баланса между работой и личной жизнью», — сказал он.

Выход Великобритании из Евросоюза также «усложнил работу с точки зрения поставок, персонала и затрат», отметил Ру.

Закрытие совпадает с окончанием срока аренды помещения, где находится ресторан, сообщает The Times. Но Ру подчеркнул, что это не повлияло на решение. «В финансовом отношении мы находимся в очень хорошем состоянии. Мы заполнены каждый день», — сказал он.

Владелец Le Gavroche также отметил, что рассматривал возможность закрытия ресторана во время пандемии коронавируса, но был «полон решимости продолжать борьбу ради своих сотрудников».

По словам Ру, который унаследовал ресторан от своего отца и дяди, его дочь отказалась взять на себя управление Le Gavroche, сосредоточившись на своих собственных проектах.

Читайте на РБК Pro
АЛРОСА накопила средства для выплаты дивидендов. На что рассчитывать
Сотрудники в стрессе: какие методики помогут их успокоить и вдохновить
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
«Это просто безумие»: что двигает акции техов США к рекордным высотам

Владелец заведения продолжит курировать другие свои предприятия, в том числе рестораны в отеле Langham в Лондоне и в замке Кроссбаскет недалеко от Глазго, а также заниматься телевизионным, консультационным и кейтеринговым бизнесом.

Le Gavroche — ресторан, специализирующийся на классической французской кухне. Он был открыт Мишелем и Альбертом Ру в Лондоне в 1967 году. Le Gavroche был первым рестораном в Великобритании, удостоенный трех звезд Michelin. Заведение удерживало их с 1982 по 1993 год.

В ресторане работали одни из самых известных шеф-поваров Великобритании, включая Гордона Рамзи, Марко Пьера Уайта, Пьера Коффмана и Монику Галетти, отмечает The Times.

Теги
рестораны Великобритания Лондон
Материалы по теме
Ресторан в Японии подал иск на «суши-террориста» за облизывание тарелок
Общество
В ресторане в парке «Зарядье» произошел пожар
Общество
Владелец Rostic’s выкупил у польского франчайзи рестораны KFC в России
Бизнес