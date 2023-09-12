Владелец White Rabbit опроверг проверку ФСБ в ресторанах из-за крабов

Владелец White Rabbit Family Зарьков заявил РБК, что ФСБ не проверяла его рестораны из-за закупок краба. О проверках московских ресторанов и найденных 8 т нелегальных морепродуктов накануне вечером сообщил ТАСС

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В ресторанах альянса White Rabbit Family не было проверок ФСБ из-за нелегального сбыта краба, сообщил РБК основатель компании Борис Зарьков. Ранее о проверках в ресторанах сообщал ТАСС.

«Никакие проверки ФСБ у нас не проводила и не проводит. Никакие нарушения с закупками краба другими правоохранительными органами у нас не выявлены», — сказал Зарьков.

Также основатель White Rabbit Family сообщил о намерении обратиться в суд с иском за репутационный вред.

В холдинг Зарькова входят 16 ресторанов в Москве (White Rabbit, «Сахалин», Tehnikum, Ikra и др.), девять — в Сочи, а также заведения в других российских и зарубежных городах (Воронеже, Дубае, Бодруме и т.д.).

11 сентября оперативные органы проверили несколько ресторанов Москвы на наличие нелегального сбыта краба и обнаружили более 8 т, сообщал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным агентства, ущерб государству составил около 50 млн руб.



Покупатели краба действовали в сговоре с сомнительными поставщиками, которые не прошли проверку в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Это система электронной ветеринарной сертификации, с ее помощью производители мяса, рыбы и другой продукции животного происхождения оформляют необходимые сопроводительные документы. Продукция приобреталась «по заведомо не соответствующим действительности ветеринарно-сопроводительным документам без прохождения необходимых ветеринарных и санитарных процедур», сообщали источники агентства.

По данным ТАСС, возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.



В конце прошлого года глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что 40% поставок краба в московские отели и рестораны приходится на незаконный вылов. Точно легальной он назвал только 3% продукции. Шестаков предупреждал, что агентство вместе с правоохранительными органами будет «наводить порядок».