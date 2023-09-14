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Посол Антонов обвинил США в двуличии после визита Ким Чен Ына в Россию

Антонов: США ведут себя двулично, делая КНДР и Россию «фактором нестабильности»

США ведут себя двулично, пытаясь выставить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Попытки представить продуктивный и взаимовыгодный российско-северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывает не только недоумение, но и отторжение. <...> Двуличие Вашингтона уже давно не удивляет: поставлять оружие в «горячую» точку, то есть на Украину, американцам можно, а российское военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике администрации, незаконно», — отметил Антонов.

Он добавил, что США угрожают партнерам России санкциями и отметил, что Вашингтону пора «выбросить на свалку свою санкционную дубинку и задуматься о том, как выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государстве на основе принципа неделимости безопасности».

12 сентября глава КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на спецпоезде. Вместе с президентом Владимиром Путиным они осмотрели космодром Восточный в Амурской области и провели переговоры делегаций двух стран и встречу тет-а-тет. После этого Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею, российский лидер согласился.

По итогам переговоров Путин отметил перспективы военно-технического сотрудничества России с КНДР. Глава Северной Кореи выразил уверенность, что российские армия и народ «одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии».

После приезда Ким Чен Ына в Россию руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты готовы принять меры, чтобы предотвратить развитие военно-технического сотрудничества двух стран. «Мы будем наблюдать за происходящим и при необходимости без колебаний примем меры, чтобы призвать к ответу виновных», — подчеркнул Миллер.

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Теги
Анатолий Антонов США посольство России КНДР Россия
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