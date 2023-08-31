Антонов потребовал от США «прекратить вакханалию» с дипсобственностью

США должны «прекратить вакханалию» с собственностью диппредставительств на своей территории и вернуть Москве такие «похищенные объекты». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии в телеграм-канале.

Антонов напомнил, что 31 августа 2017 года США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско в течение двух суток. Этот шаг стал ответной мерой на сокращение численности американского дипломатического персонала в России до 455 человек. После этого, вечером 2 сентября, в российском торговом представительстве в Вашингтоне начались обыски.

МИД России назвал решение о закрытии консульства «грубейшим нарушением международного права, включая обязательства США по венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях». Кремль заявлял, что речь идет о «рейдерском захвате». Обыски с участием представителей американских спецслужб прошли и в закрытом генконсульстве.

Ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях запрещает представителям власти принимающего государства вступать в помещения диппредставительств без согласия глав дипмиссий. Сами помещения, в соответствии с документом, считаются неприкосновенными, а хранящееся там имущество «пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий». И США, и Россия подписали эту конвенцию.

Американские власти «по-рейдерски заблокировали доступ к суверенным объектам российской собственности», сняв с них дипломатический иммунитет, отметил посол. То же самое, по его словам, было сделано в отношении российской недвижимости в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а впоследствии и в Вашингтоне.

За шесть лет посольство направило в Госдепартамент «сотни нотных обращений в отношении доступа к российской недвижимости», однако на все получило отказ, сообщил Антонов.«Нам цинично говорят о том, что по документам права собственности на объекты Россию не лишили. Просто «запретили использовать их». Налицо псевдолегитимная попытка жонглирования базовыми юридическими понятиями», — заключил он.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон предлагал Москве выставить заблокированную дипломатическую собственность на продажу, но Россию такое предложение не устроило.