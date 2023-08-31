branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 30 авг, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 30 авг, 16:10
Власти Буркина-Фасо одобрили отправку военного контингента в Нигер Политика, 07:52
Антонов потребовал от США «прекратить вакханалию» с дипсобственностью Политика, 07:48
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 07:34
В Подмосковье сбили летевший к Москве беспилотник Политика, 07:32
Экономист ВШЭ предложил «немецкий» подход к статистике новых регионов Экономика, 07:30
Во Внуково и Домодедово ограничили прием рейсов Общество, 07:27
Спрос на черную икру в Москве вырос вопреки снижению ее продаж по России Бизнес, 07:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Хабаровском крае Общество, 06:48
FT назвала вероятного преемника главы Минобороны Уоллеса Политика, 06:27
Посол США в Японии обвинил Китай непрозрачности по коронавирусу Политика, 06:19
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Минобороны заявило о срыве десантниками атаки ВСУ под Артемовском Политика, 05:38
ЦБ рассмотрит разблокировку спецсчетов дружественных иностранцев Финансы, 05:30
Seneweb узнал о подготовке сил Сенегала к отправке для вторжения в Нигер Политика, 05:28
Политика ,  
0 

Антонов потребовал от США «прекратить вакханалию» с дипсобственностью

Посол Антонов потребовал от США «прекратить вакханалию» с дипсобственностью

США должны «прекратить вакханалию» с собственностью диппредставительств на своей территории и вернуть Москве такие «похищенные объекты». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии в телеграм-канале.

Антонов напомнил, что 31 августа 2017 года США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско в течение двух суток. Этот шаг стал ответной мерой на сокращение численности американского дипломатического персонала в России до 455 человек. После этого, вечером 2 сентября, в российском торговом представительстве в Вашингтоне начались обыски.

МИД России назвал решение о закрытии консульства «грубейшим нарушением международного права, включая обязательства США по венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях». Кремль заявлял, что речь идет о «рейдерском захвате». Обыски с участием представителей американских спецслужб прошли и в закрытом генконсульстве.

Ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях запрещает представителям власти принимающего государства вступать в помещения диппредставительств без согласия глав дипмиссий. Сами помещения, в соответствии с документом, считаются неприкосновенными, а хранящееся там имущество «пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий». И США, и Россия подписали эту конвенцию.

Американские власти «по-рейдерски заблокировали доступ к суверенным объектам российской собственности», сняв с них дипломатический иммунитет, отметил посол. То же самое, по его словам, было сделано в отношении российской недвижимости в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а впоследствии и в Вашингтоне.

За шесть лет посольство направило в Госдепартамент «сотни нотных обращений в отношении доступа к российской недвижимости», однако на все получило отказ, сообщил Антонов.«Нам цинично говорят о том, что по документам права собственности на объекты Россию не лишили. Просто «запретили использовать их». Налицо псевдолегитимная попытка жонглирования базовыми юридическими понятиями», — заключил он.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон предлагал Москве выставить заблокированную дипломатическую собственность на продажу, но Россию такое предложение не устроило.

Читайте на РБК Pro
Как изменились правила получения виз и ВНЖ для россиян
Без каких качеств работник на удаленке будет неэффективен
Послабления по дивидендам и обмен активов: как отреагирует рубль
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Теги
Анатолий Антонов США дипсобственность
Материалы по теме
Посол Антонов потребовал от США прекратить «охоту» на россиян
Политика
Антонов заявил, что США не смогли обрушить российскую экономику санкциями
Политика
Антонов заявил, что от отношений между Россией и США остались «крохи»
Политика