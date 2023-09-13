Посольство в Латвии предостерегло россиян от поездок в страну на машине

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Посольство России в Риге рекомендовало россиянам избегать поездок в Латвию на личных автомобилях. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.

В посольстве напомнили, что 12 сентября латвийские власти запретили россиянам въезд на территорию страны с российскими номерными знаками. Если водитель откажется выполнить указания таможенного органа, в том числе вернуться в Россию или Белоруссию, его автомобиль могут конфисковать, пригрозили в латвийской таможне.

«Учитывая данное обстоятельство, настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения Латвии на личных автомобилях», — говорится в сообщении. В случае конфискации личного автомобиля в диппредставительстве рекомендовали доводить эту информацию до посольства.

11 сентября с аналогичным заявлением выступило посольство России в Литве. Там рекомендовали воздержаться от поездок на автомобиле, «за исключением случаев следования через территорию республики из Российской Федерации на территорию Калининградской области и обратно с получением упрощенного транзитного документа».

В октябре 2022 года Евросоюз принял восьмой пакет санкций, содержащий ст. 3i секторального регламента 833/2014, которая запрещает «приобретение, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», если они российского происхождения или экспортированы из страны. В списке товаров есть автомобили и иные транспортные средства.

В сентябре Еврокомиссия выпустила разъяснения, в которых уточнила, что под запрет на импорт подпадают личные автомобили из России, даже если их владельцы едут в ЕС в туристических целях. В комментарии для РБК представитель Еврокомиссии уточнил, что каждая страна ЕС сама решает, как исполнять санкции.