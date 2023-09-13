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Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились более часа

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе продлились более часа
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Переговоры президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе завершились, они продлились более часа.

В российскую делегацию вошли в том числе глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев; в северокорейскую — министры иностранных дел и обороны Цой Сон Хи и Кан Сун Нам.

Сейчас идет встреча лидеров тет-а-тет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что по ее итогам не планируется подписание каких-либо документов, передает ТАСС.

На встрече в широком составе Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию проходит, когда страна «поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами». Путин отметил, что КНДР не так давно отмечала 75-летнюю годовщину со дня основания и столько же лет исполнилось с момента установления дипотношений двух стран.

По словам российского президента, лидерам нужно обсудить вопросы экономического и гуманитарного характера, а также ситуацию в регионе. Он отметил интерес Ким Чен Ына к космическим разработкам, а северокорейский лидер заявил, что его визит в Россию демонстрирует важность стратегических отношений между Москвой и Пхеньяном.

Теги
Владимир Путин Ким Чен Ын КНДР Восточный
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