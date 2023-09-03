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Как может расшириться Евросоюз. Карта

РБК показал карту с кандидатами на вступление в Евросоюз
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что объединение должно быть готово к принятию десяти новых стран. Какие государства сейчас обладают статусом кандидата и какие собираются его получить — в инфографике РБК

«Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу. И дать импульс нам, так как нам необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов», — сказал Боррель.

Как может расшириться Евросоюз. Карта
Как может расшириться Евросоюз. Карта

Незадолго до этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС и кандидаты должны быть готовыми к расширению в 2030 году.

На данный момент в числе кандидатов в члены ЕС находятся:

Турция (с 1999 года);

Северная Македония (2005);

Черногория (2010);

Сербия (2019);

Албания (2014);

Босния и Герцеговина (2022);

Молдавия (2022);

Украина (2022).

Ожидают получения статуса кандидата в ЕС Грузия и частично признанная Республика Косово (подали заявки в 2022-м).

Ранее стало известно о готовящемся расширении БРИКС. По итогам саммита было объявлено, что с 2024 года в него войдут шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Светлана Прохорова
Евросоюз карта расширение
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