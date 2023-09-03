Как может расшириться Евросоюз. Карта

РБК показал карту с кандидатами на вступление в Евросоюз

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что объединение должно быть готово к принятию десяти новых стран. Какие государства сейчас обладают статусом кандидата и какие собираются его получить — в инфографике РБК

«Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу. И дать импульс нам, так как нам необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов», — сказал Боррель.

Незадолго до этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС и кандидаты должны быть готовыми к расширению в 2030 году.

На данный момент в числе кандидатов в члены ЕС находятся: Турция (с 1999 года); Северная Македония (2005); Черногория (2010); Сербия (2019); Албания (2014); Босния и Герцеговина (2022); Молдавия (2022); Украина (2022). Ожидают получения статуса кандидата в ЕС Грузия и частично признанная Республика Косово (подали заявки в 2022-м).

Ранее стало известно о готовящемся расширении БРИКС. По итогам саммита было объявлено, что с 2024 года в него войдут шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.