Как может расшириться Евросоюз. Карта
«Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу. И дать импульс нам, так как нам необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов», — сказал Боррель.
Незадолго до этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС и кандидаты должны быть готовыми к расширению в 2030 году.
На данный момент в числе кандидатов в члены ЕС находятся:
Турция (с 1999 года);
Северная Македония (2005);
Черногория (2010);
Сербия (2019);
Албания (2014);
Босния и Герцеговина (2022);
Молдавия (2022);
Украина (2022).
Ожидают получения статуса кандидата в ЕС Грузия и частично признанная Республика Косово (подали заявки в 2022-м).
Ранее стало известно о готовящемся расширении БРИКС. По итогам саммита было объявлено, что с 2024 года в него войдут шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.