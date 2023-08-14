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Военная операция на Украине ,  
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ЕС назвал объем военной поддержки Украине за полтора года

Стано: Евросоюз потратил на военную поддержку Украины около €20 млрд с февраля 2022 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Евросоюз оказал с февраля 2022 года военную помощь Украине на общую сумму около €20 млрд, этот показатель продолжает расти, сообщил «Известиям» представитель внешнеполитической службы организации Петер Стано.

«Сумма включает двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд», — добавил он.

ЕС покрывает расходы на помощь Украине через Европейский фонд мира (EPF). Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в конце июня указал, что из созданного в 2021 году фонда было выделено Украине €3,6 млрд с начала конфликта. Еще €11 млрд было выделено странами Европы на двусторонней основе. Помимо этого еще €2 млрд ЕС потратит на программу для предоставления боеприпасов Украине.

При этом в Евросоюзе рассматривают возможность создания отдельного фонда, через который Украине будет выделено еще €20 млрд на военную помощь. По данным Politico, средства не пойдут напрямую на закупку оружия, а будут компенсировать расходы стран — членов ЕС на покупку или передачу вооружений Украине, а также обучение ее солдат.

Российские власти осуждают поставки Киеву вооружения. В Москве считают, что это приводит к дальнейшей эскалации конфликта. 

Теги
Украина Евросоюз военная помощь Военная операция на Украине
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