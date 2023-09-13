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Захарова назвала дату переговоров Лаврова и Ван И в Москве

Мария Захарова: Лавров и Ван И 18 сентября проведут переговоры в Москве
Ван И и Сергей Лавров
Ван И и Сергей Лавров (Фото: Александр Неменов / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И проведут 18 сентября переговоры в Москве. Об этом на брифинге на полях Восточного экономического форума рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«18 сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И», — сказала Захарова.

Стороны обменяются мнениями по вопросу урегулирования конфликта на Украине, а также обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также стороны обсудят контакты на высшем и высоком уровнях, добавила Захарова.

1 августа президент Владимир Путин анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем в ближайшее время. Перед этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что график обмена визитами Путина и Си прорабатывается, но конкретных дат еще нет.

Предыдущий визит Си Цзиньпина в Москву состоялся 20 марта 2023 года. Его неформальная встреча с Путиным длилась четыре с половиной часа. Официальные переговоры состоялись на следующий день.

Лидеры двух государств сперва провели полуторачасовую встречу в узком составе с участием членов делегаций, после чего общались в расширенном составе еще три часа.

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Мария Захарова МИД Сергей Лавров Ван И Китай
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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