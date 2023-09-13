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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Сеул сообщил о пуске КНДР баллистической ракеты в направлении Японского моря

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

О том, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету, также сообщает японское Минобороны. В каком направлении она полетела, в ведомстве не уточняют.

Газета Mainichi Shinbun пишет со ссылкой на Минобороны Японии, что позднее КНДР запустила вторую ракету, вероятно, также баллистическую. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

КНДР регулярно производит ракетные испытания, запуская как баллистические, так и крылатые ракеты. Как отмечает Yonhap, в последний раз Пхеньян запускал баллистическую ракету 30 августа. Последний пуск крылатых ракет состоялся 2 сентября. Это произошло на фоне учений Ulchi Freedom Shield («Щит свободы Ульчи»), которые проводили Южная Корея и США, и через несколько дней после них.

Очередные ракетные испытания проходят на фоне визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. Он прибыл в Приморский край на спецпоезде. Ожидается, что 13 сентября руководитель КНДР проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, а через три дня встретится с министром обороны Сергеем Шойгу, говорил РБК источник в российской делегации.

Теги
КНДР баллистическая ракета ракетный пуск
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