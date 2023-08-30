Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны Японии.

По данным ведомства, северокорейские военные запустили ракету около 23:40 (17:40 мск). По предварительным данным, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе нет.

Запуск северокорейской баллистической ракеты в сторону Японского моря также зафиксировал объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Yonhap. Военные анализируют характеристики ракеты, в том числе ее тип и дальность полета.

24 августа береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. Части ракеты упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Позже Северная Корея сообщила, что запуск разведывательного спутника «Маннигён-1» прошел неудачно. На третьем этапе полета ракеты-носителя «Чхоллима-1» случилась ошибка в системе аварийной детонации. Государственное управление КНДР по освоению космоса намерено провести третий запуск спутника-разведчика в октябре.

Предыдущую попытку запустить спутник Северная Корея предпринимала 31 мая. Тогда также использовалась ракета-носитель «Чхоллима-1». Запуск закончился неудачей из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Обломки ракеты упали в Желтое море.

США, Япония, Южная Корея и ООН осудили запуск, заявив, что использование технологии баллистических ракет грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами. В Северной Корее в ответ заявили, что имеют законное право на освоение космоса.