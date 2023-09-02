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КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Северная Корея провела запуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Пуск состоялся около 2 сентября около 4:00 часов утра по местному времени (1 сентября 22:00 мск). Yonhap не уточнил количество ракет и их тип.

Однако агентство обратило внимание, что пуски ракет произошли спустя несколько дней после окончания военных учений Южной Кореи и США «Щит свободы Ульчи», которые длились 11 дней.

Пхеньян тогда счел проведение таких учений угрозой. «Нынешние учения, проведенные в самом разгаре авантюрных агрессивных военных учений «Ыльчжи фридом шильд», ясно исходят из намерения нанести ядерный превентивный удар по КНДР, что является серьезной угрозой нам», — заявили в Генштабе Корейской народной армии 30 августа (цитата по ЦТАК).

Материал дополняется

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КНДР Северная Корея запуск ракет крылатые ракеты Желтое море