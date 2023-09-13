На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно ограничено, сообщается в телеграм-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.

Сообщение об остановке движения появилось около 02:46 мск. Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб безопасности.

Около 00:00 мск 13 сентября сообщалось, что на пути к пунктам досмотра в обе стороны затруднений движения нет.

Движение на Крымскому мосту периодически приостанавливают из-за попыток атак на него. В последний раз это произошло накануне, в ночь на 12 сентября. Тогда российское Минобороны не сообщало о попытках атак. Однако 9 сентября ведомство отчиталось об уничтожении трех украинских безэкипажных полупогружных катеров при попытке атаковать сооружение.

Кроме того, министерство заявляло об уничтожении четырех быстроходных катеров с украинскими десантными группами общей численностью до 50 военнослужащих к западу от полуострова.