Минвосток назвал срок подъема верхней планки дальневосточной ипотеки

Верхняя планка дальневосточной ипотеки будет увеличена до 9 млн руб. до Нового года. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает «РИА Новости».

Также до наступления Нового года власти расширят действие программы дальневосточной ипотеки на всех сотрудников ОПК.

«Это все одним актом правительства сделаем», — пояснил министр.

Программа «Дальневосточная ипотека», по словам Чекункова, позволила удвоить темп ввода жилья в регионе. «Чем больше жилья, тем ниже на него цены, чем ниже цены, тем выше спрос. И это главное условие привлечения людей на Дальний Восток — доступное жилье», — сказал он.

Поднять верхнюю планку дальневосточной ипотеки до 9 млн руб. накануне предложил президент России Владимир Путин. Соответствующее предложение прозвучало на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Предлагаю <…> поднять верхнюю планку кредита до 9 млн руб. для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 кв. м. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства своего дома», — подчеркнул глава государства.

Тогда же он высказал мнение, что дальневосточную ипотеку под 2% необходимо распространить на всех работников ОПК на Дальнем Востоке независимо от их возраста.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока начала действовать в декабре 2019 года. Она предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. Оператором программы выступает институт жилищного развития «Дом.РФ», который компенсирует банкам недополученную прибыль. Позднее программу расширили на учителей и врачей. Действие программы распространяется на все 11 регионов Дальневосточного федерального округа — Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также на Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную области и Чукотский автономный округ.

В октябре Путин поручил правительству России продлить действие программы до 2030 года. В декабре это распоряжение было выполнено.