Антонов заявил о цели России сделать Африку центром мирового развития

Россия стремится оказать странам Африки осязаемое содействие, чтобы континент стал в самобытным и влиятельным центром мирового развития. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, передает ТАСС. Дипломат проводил в своей резиденции вечер в формате Россия — Африка, отмечает агентство.

Посол напомнил, что 27–28 июля в Санкт-Петербурге проходил саммит «Россия — Африка». На мероприятие прибыли делегации 49 из 54 стран континента — в частности 17 глав государств. Основным мероприятием саммита стало прошедшее 28 июля пленарное заседание с участием всех прибывших лидеров и российского президента Владимира Путина.

«По сути Путин придал импульс реализации стратегии России на африканском континенте. Главная наша мысль: Россия нацелена на оказание реального содействия Африке в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития», — оценил этот саммит Антонов. Среди областей, где Россия намерена развивать сотрудничество, он перечислил образование, сферы культуру и СМИ.

Москва в рамках саммита предложила африканским странам «реальную помощь в области продовольственной безопасности», энергетики и торговли, а также поддержку поставками удобрений, добавил Антонов.

Результаты саммита «подтвердили желание России и Африки добиваться многополярного мироустройства не на словах, а на деле», считает посол. Дополнительно это подтвердила поддержка Россией решения «Большой двадцатки» (G20) дать Африканскому союзу статус участника организации, сказал он.

Россия не намерена навязывать африканским народам «какие-либо модели политического устройства или экономического развития» или чуждые им нормы и ценности, подчеркнул дипломат.

О том, что Африка стала одним из полюсов многополярного мира, незадолго до саммита в Петербурге говорил президент России Владимир Путин. Сотрудничество Москвы с континентом в последние годы вышло на новый уровень, и она намерена развивать его дальше, подчеркивал глава государства.

В частности, российская сторона собирается стимулировать торговлю и инвестиции, работать над решением проблем бедности и обеспечением продовольственной безопасности, готовить современные кадры и бороться с изменением климата, говорил президент России. Москва также будет помогать странам Африки укреплять национальный и культурный суверенитет, решать региональные и глобальные вопросы, отмечал он.