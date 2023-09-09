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Африканский союз стал постоянным членом G20

Африканский союз стал постоянным членом G20
Моди предложил принять Африканский союз в G20 еще в июне. Выступая на открытии саммита в Нью-Дели он поздравил представителя союза с новым статусом
Фото: Daniel Irungu / EPA / ТАСС
Фото: Daniel Irungu / EPA / ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена группы, трансляцию ведет ANI News.

«Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом «Большой двадцатки», и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю — Африканский Союз — присоединиться к G20», — заявил Моди, выступая с речью на первой сессии саммита.

После слов Моди глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов (председательствуют в Африканском союзе) Азали Ассумани, проводил его на место за столом, где заседают члены G20, и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза.

Позже официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи подтвердил в своем «X» (бывш. Twitter), что Африканский союз официально стал членом G20. «Африканский союз становится постоянным членом «Большой двадцатки». Ключевой результат [саммита]», — написал он.

Африканский союз — межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ). Высшим органом Африканского союза является ассамблея, которая состоит из глав государств и правительств или их аккредитованных представителей.

В июне Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе, писала газета The Times of India со ссылкой на официальные источники. С поддержкой возможного членство Африканского союза в G20 также выступал российский президент Владимир Путин. «Росcия одной из первых положительно откликнулаcь на <...> инициативу о предоставлении Афросoюзу полномочного, полноправного членства в Группе двадцати», — отмечал глава государства в конце июля.

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В неформальную «Группу двадцати» входят ведущие экономики мира — Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

Как писал Bloomberg, на фоне отсутствия на саммите в Нью-Дели Путина и Си Цзиньпиня ЕС будет стремиться укрепить свои связи со странами глобального Юга. Помимо принятия в объединение Африканского союза, страны планировали обсудить последствия приостановки зерновой сделки, усилия по реформированию глобальной финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке, отмечали источники агентства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
G20 Африканский союз Нарендра Моди
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