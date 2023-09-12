 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 16:21
В конгрессе поручили запустить расследование в рамках импичмента Байдена Политика, 18:37
Пилот севшего в кукурузу лайнера похвалил экипаж аварийного Airbus А320 Общество, 18:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:29
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 18:15
Бывшую первую ракетку мира дисквалифицировали на четыре года за допинг Спорт, 18:10
Apple представит новые продукты. Что ожидать от акций компании Инвестиции, 18:07
Риелторы назвали районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки Недвижимость, 18:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бабченко заявил, что СБУ завела на него уголовное дело Политика, 17:58
«Хочу шоколадку!»: как не допустить расстройство питания у ребенка Pro, 17:57
Минэнерго отчиталось о создании запасов бензина и дизеля в Крыму Общество, 17:56
Sony сообщила о планах создать собственный блокчейн Крипто, 17:55
Попытка Маска купить ракеты в России превратилась в застолье с водкой Бизнес, 17:51
Военная операция на Украине. Карта на 12 сентября Политика, 17:47
Ушедшего воевать бойца Минеева избрали депутатом в ДНР Спорт, 17:45
Общество ,  
0 

Пилот севшего в кукурузу лайнера похвалил экипаж аварийного Airbus А320

Пилот Юсупов похвалил экипаж Airbus, посадивший самолет в поле под Новосибирском
Самолет, севший&nbsp;в поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года
Самолет, севший в поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в 2019 году смог посадить аварийный самолет на кукурузном поле близ подмосковного Жуковского, похвалил экипаж Airbus A320, посадивший самолет в поле под Новосибирском 12 сентября. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж!», — написал Юсупов.

Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Новосибирской области в районе села Убинское, которое находится между Омском и Новосибирском. Росавиация уточнила, что самолет сел на «подобранную с воздуха площадку» неподалеку от деревни Каменка в Убинском районе области. Борт направлялся из Сочи в Омск.

Как рассказал гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, причиной экстренной посадки самолета стал отказ зеленой гидросистемы. Скуратов уточнил, что в случае, когда отказывает зеленая гидросистема, «неадекватно работают закрылки и спойлеры».

На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал, медицинская помощь понадобилась одному человеку, у которого повысилось артериальное давление.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), наказание по ней предусматривает лишение свободы до двух лет.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России
Почему кружится голова: восемь причин
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема

Летом 2019 года лайнер «Уральских авиалиний», пилотом которого был Дамир Юсупов, столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Жуковский, экипаж принял решение сесть в кукурузном поле примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 233 человека, никто не погиб, за помощью к медикам обратились 75 человек.

Теги
Дамир Юсупов Уральские авиалинии Новосибирская область аварийная посадка
Материалы по теме
В «Уральских авиалиниях» исключили связь посадки в поле с санкциями
Общество
Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину экстренной посадки А320
Общество
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле. Главное
Общество