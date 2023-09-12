Пилот севшего в кукурузу лайнера похвалил экипаж аварийного Airbus А320

Самолет, севший в поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в 2019 году смог посадить аварийный самолет на кукурузном поле близ подмосковного Жуковского, похвалил экипаж Airbus A320, посадивший самолет в поле под Новосибирском 12 сентября. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж!», — написал Юсупов.

Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Новосибирской области в районе села Убинское, которое находится между Омском и Новосибирском. Росавиация уточнила, что самолет сел на «подобранную с воздуха площадку» неподалеку от деревни Каменка в Убинском районе области. Борт направлялся из Сочи в Омск.

Как рассказал гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, причиной экстренной посадки самолета стал отказ зеленой гидросистемы. Скуратов уточнил, что в случае, когда отказывает зеленая гидросистема, «неадекватно работают закрылки и спойлеры».

На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал, медицинская помощь понадобилась одному человеку, у которого повысилось артериальное давление.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), наказание по ней предусматривает лишение свободы до двух лет.

Летом 2019 года лайнер «Уральских авиалиний», пилотом которого был Дамир Юсупов, столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Жуковский, экипаж принял решение сесть в кукурузном поле примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 233 человека, никто не погиб, за помощью к медикам обратились 75 человек.