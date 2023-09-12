Суд продлил арест Стрелкову по делу о призывах к экстремизму

Суд на три месяца продлил арест Стрелкову по делу о призывах к экстремизму

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Мещанский суд Москвы продлил на три месяца — до 18 декабря — срок ареста бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении Гиркина до 18 декабря», — огласила решение судья.

Следователь объяснял необходимость продления срока ареста тем, что расследование представляет особую сложность: запланированы еще несколько следственных действий, назначены молекулярно-генетическая, баллистическая и психолого-лингвистическая экспертизы. Защита Стрелкова просила изменить меру пресечения на более мягкую.

По уголовному делу по статье о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (по ч. 2 ст. 280 УК) Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. Источники РБК рассказывали, что заявление на Стрелкова написал экс-сотрудник ЧВК «Вагнер», а расследование ведет ФСБ. По словам адвоката Александра Молохова, следствие засекретило дело.

Стрелков находится в СИЗО с 21 июля. Прокурор в ходатайстве об аресте отмечал, что обвиняемый проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации. Стрелков просил отправить его под домашний арест, поскольку у него стенокардия второй степени, трое детей и бабушка на иждивении. 19 августа адвокат заявил, что у его подзащитного в СИЗО «обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание».

Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе, 14 августа того же года его отстранили от должности министра обороны ДНР. С тех пор Стрелков не участвовал в боевых действиях, но неоднократно выражал намерение поехать в зону военной операции. Вместе с тем экс-министр критиковал руководство страны и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Стрелкова виновным в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в августе 2014 года и заочно приговорил его к пожизненному заключению. Он не участвовал в судебных заседаниях и отрицал свою вину.