Путин призвал расширить БАМ и Транссиб как можно быстрее

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Требуется как можно скорее увеличивать провозные мощности Восточного полигона РЖД, в который входят Транссибирская железнодорожная магистраль и Байкало-Амурская магистраль (БАМ), заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

«Я сам хочу, чтобы у нас расширялся Восточный полигон, и как можно быстрее, и как можно качественнее», — сказал он на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ, поддержав одного из участников разговора, который попросил главу государства модернизировать Восточный полигон.

Путин отметил, что для расширения потребуется сделать три вторых тоннеля и мостовые сооружения. «Насколько я понимаю, концессионные соглашения уже практически подписаны или, точнее, находятся на рассмотрении и, действительно, до конца года планируется их подписание», — добавил президент.

В июле РЖД оценили стоимость реализации первой стадии третьего этапа модернизации Восточного полигона в 450–460 млрд руб., из которых 300 млрд руб. необходимо выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

30 мая замглавы Минтранса Валентин Иванов сообщил, что на третий этап модернизации, который подразумевает увеличение пропускной способности полигона со 180 млн до 255 млн т, из ФНБ планируется выделить только 200–218 млрд руб. При этом стоимость всего проекта он оценивал более чем в 600 млрд руб.

Расширение пропускной способности Восточного полигона предусматривает Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, принятый в 2018 году.

Глава РЖД Олег Белозеров говорил в феврале, что в 2023 году перевозки на Восток впервые в истории превысили количество перевозок на Запад. По его словам, компании пришлось перестроить все процессы, поскольку более 700 компаний «поехали на Восток». 11 сентября он повторил, что «погрузка на Восток бьет опять все рекорды».

В конце декабря 2022 года Белозеров заявил в своей статье для РБК, что из-за введенных против России санкций после начала военной спецоперации на Украине для многих предприятий европейской части страны поворот на Восток стал «фактически дорогой жизни».