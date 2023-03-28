Глава РЖД объяснил разногласия по БАМу и Транссибу «незасеянной травой»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 16:05
В Белоруссии назвали ответом на насилие инцидент с пограничниками Польши Политика, 18:47
Биржа Kraken стала спонсором команды «Формулы-1» Крипто, 18:37
Глава МАГАТЭ допустил визит в Россию в ближайшие дни Политика, 18:35
МОК дал рекомендации по оценке поддержки спортсменами спецоперации Спорт, 18:26
В Польше арестовали еще троих человек по делу о шпионаже для России Политика, 18:22
BMW стала лидером автомобильного параллельного импорта в Россию Авто, 18:17
В Думу внесли проект об избиркомах для арестованных вне своего региона Политика, 18:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 18:15
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой Pro, 18:12
«За консультацией приходят политики». Кто такие и чем занимаются шаманы Life, 18:02
«Газпром» приостановил поставку газа в Китай из-за профилактических работ Бизнес, 18:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56
Клишас не увидел необходимости в создании Россией аналога МУС Политика, 17:53
Reuters узнал о проблемах со сменой председательства в Арктическом совете Политика, 17:48
Бизнес ,  
0 

Глава РЖД объяснил разногласия по БАМу и Транссибу «незасеянной травой»

РЖД: согласны не со всеми претензиями прокуратуры о срыве сроков развития БАМа и Транссиба
Прокуратура ранее сообщила, что зафиксировала смещение сроков по Восточному полигону. Глава РЖД заявил, что согласен не со всеми претензиями: некоторые объекты считаются невведенными, пока «не засеяна трава»
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 029,03 -0,05% Купить
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Компания РЖД взаимодействует с Генпрокуратурой по всем выявляемым нарушениям, заявил глава РЖД Олег Белозеров на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. Так он ответил на претензии ведомства по строительству БАМа и Транссиба, которые представитель Генпрокуратуры высказала накануне.

«Прокуратура говорит: нужно, чтобы объект был сделан от начала до конца. <…> Несданным объект считается, если не засеяна трава и не стоит шумозащитный экран. Не выполнены все требования», — объяснил руководитель компании (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в компанию от грузоотправителей поступают просьбы о транспортировке «миллионов тонн» грузов. «Будем говорить [в ответ], что мы не засеяли траву?» — спросил Белозеров. Он уточнил, что все проблемы рассматриваются детально вместе с проверяющими, но эффективность тех или иных действий определяет компания как «хозяйствующий субъект».

Накануне, 27 марта, в Совфеде выступила старший прокурор отдела управления ведомства по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Екатерина Пересыпина. Она рассказала, что ведомство выявило смещение сроков работ по двум этапам развития БАМа и Транссиба (так называемый Восточный полигон).

Среди проблем она назвала затягивание сроков подготовки проектной документации, «случаи задвоения работ», использование «экономически невыгодных способов строительства».

«Я в контакте с Генпрокуратурой, с руководством Генпрокуратуры. Мы очень детально разбираем практически все элементы, которые в отступлениях, нарушениях у нас происходят», — сказал Белозеров, добавив, что не согласен с выводами Федерального казначейства. «Насколько я понимаю, вчера была ссылка в том числе на проверку Федерального казначейства, должна была быть. Я могу сказать, что мы активно дискутируем и с рядом позиций абсолютно не согласны. Мы хозяйствующий субъект. Соответственно, что делать эффективно или неэффективно, решаем мы», — подчеркнул он, заметив, что подписал встречное письмо в Федеральное казначейство с позицией РЖД.

Читайте на РБК Pro
Готовим тело к лету: пять эффективных упражнений
Чем грозит передача обезличенных персональных данных
Ненавидим понедельники вместе: о чем говорит новый тренд на рынке труда
«Что я могу сегодня сделать по-другому?»: глава Zoom — о саморефлексии

Инфраструктурный проект «Восточный полигон» РЖД реализует с 2013 года. Его целью является ликвидация «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний.

В рамках проекта ведутся работы по строительству новых тоннелей и путепроводов, укладке вторых путей, модернизации энергетики и т.д.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
РЖД Транссиб БАМ Генеральная прокуратура
Материалы по теме
Прокуратура назвала нарушения при строительстве БАМа и Транссиба
Экономика
Путин призвал к модернизации Транссиба и БАМа
Экономика
Трутнев назвал недостаточными темпы расширения БАМа и Транссиба
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter