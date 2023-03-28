Глава РЖД объяснил разногласия по БАМу и Транссибу «незасеянной травой»

РЖД: согласны не со всеми претензиями прокуратуры о срыве сроков развития БАМа и Транссиба

Прокуратура ранее сообщила, что зафиксировала смещение сроков по Восточному полигону. Глава РЖД заявил, что согласен не со всеми претензиями: некоторые объекты считаются невведенными, пока «не засеяна трава»

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Компания РЖД взаимодействует с Генпрокуратурой по всем выявляемым нарушениям, заявил глава РЖД Олег Белозеров на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. Так он ответил на претензии ведомства по строительству БАМа и Транссиба, которые представитель Генпрокуратуры высказала накануне.

«Прокуратура говорит: нужно, чтобы объект был сделан от начала до конца. <…> Несданным объект считается, если не засеяна трава и не стоит шумозащитный экран. Не выполнены все требования», — объяснил руководитель компании (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в компанию от грузоотправителей поступают просьбы о транспортировке «миллионов тонн» грузов. «Будем говорить [в ответ], что мы не засеяли траву?» — спросил Белозеров. Он уточнил, что все проблемы рассматриваются детально вместе с проверяющими, но эффективность тех или иных действий определяет компания как «хозяйствующий субъект».

Накануне, 27 марта, в Совфеде выступила старший прокурор отдела управления ведомства по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Екатерина Пересыпина. Она рассказала, что ведомство выявило смещение сроков работ по двум этапам развития БАМа и Транссиба (так называемый Восточный полигон).

Среди проблем она назвала затягивание сроков подготовки проектной документации, «случаи задвоения работ», использование «экономически невыгодных способов строительства».

«Я в контакте с Генпрокуратурой, с руководством Генпрокуратуры. Мы очень детально разбираем практически все элементы, которые в отступлениях, нарушениях у нас происходят», — сказал Белозеров, добавив, что не согласен с выводами Федерального казначейства. «Насколько я понимаю, вчера была ссылка в том числе на проверку Федерального казначейства, должна была быть. Я могу сказать, что мы активно дискутируем и с рядом позиций абсолютно не согласны. Мы хозяйствующий субъект. Соответственно, что делать эффективно или неэффективно, решаем мы», — подчеркнул он, заметив, что подписал встречное письмо в Федеральное казначейство с позицией РЖД.