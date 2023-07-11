В РЖД попросили направить ₽300 млрд из ФНБ на Восточный полигон

РЖД: нужно выделить ₽300 млрд из ФНБ для роста потока грузов по Транссибу до 197 млн т

Для роста пропускной способности Транссиба и БАМа до 197 млн т в год нужно выделить из ФНБ 300 млрд руб., считает замглавы РЖД Андрей Макаров. В 2022 году железнодорожные перевозки грузов на Восток впервые превысили поставки в ЕС

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РЖД оценили стоимость реализации первой стадии третьего этапа модернизации Восточного полигона (объединяет Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали) в 450–460 млрд руб., из них 300 млрд руб. необходимо выделить из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил на брифинге заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров, передает корреспондент РБК.

Третий этап развития Восточного полигона подразумевает увеличение пропускной способности с 180 млн до 255 млн т. На первой стадии (предполагает увеличение возможности транспортировки грузов на участке от Улака до порта Ванино в Хабаровском крае, в том числе под вывоз угля с Эльгинского месторождения, принадлежащего ЭЛСИ Альберта Авдоляна) она должна быть увеличена до 197 млн т к 2027 году. По итогам прошлого года пропускная способность Транссиба и Байкало-Амурской магистрали составила 158 млн т, было перевезено 148,8 млн т грузов.

Однако 30 мая замглавы Минтранса Валентин Иванов говорил, что на весь третий этап предварительно планируется выделить из ФНБ только 200–218 млрд руб., а стоимость всего проекта он оценивал в более 600 млрд руб. «Есть ряд проектов, которые обсуждались. Это развитие Восточного полигона, третий этап, привлечение туда средств ФНБ. <…> [По Восточному полигону] цифра была предварительная порядка 200–218 млрд руб.», — сказал тогда он.

РБК направил запрос в секретариат первого вице-премьера, председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова, а также в пресс-службы Минтранса, Минфина и Минэкономразвития.

Зачем модернизировать Восточный полигон

Расширение пропускной способности Транссиба и Байкало-Амурской магистрали (БАМ) предусмотрено Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), который был принят в 2018 году и включает все крупнейшие инфраструктурные проекты, в том числе развитие железнодорожных подходов к портам на Дальнем Востоке.

С прошлого года, после начала военной спецоперации России на Украине и введения международных санкций, значимость Восточного полигона еще больше возросла, потому что грузопотоки российских экспортеров переориентировались из Европы в Азию, как раз в дальневосточные порты. На этом фоне в прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок на Восток (80 млн т) впервые в истории превысил перевозки на Запад (76 млн т), заявил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным в минувшем феврале. По его словам, компании пришлось перестраивать все процессы, поскольку более 700 предприятий с Запада «поехало на Восток».

Первый этап расширения Восточного полигона проходил в 2013–2018 годах и обошелся в 520,5 млрд руб., включая 349 млрд руб. собственных средств РЖД. Он предполагал увеличение пропускной способности Транссиба и БАМа до 144 млн т в год. Второй этап, который предусматривает увеличение возможности перевозки грузов до 180 млн т в 2018–2024 годах, оценивается примерно в 1,1 трлн руб., сказал Макаров. Из них в этом году будет потрачено 250 млрд руб., в 2024-м — 400 млрд руб.

Сейчас вопрос финансирования третьего этапа остается открытым, отметил замглавы РЖД. «В инвестпрограмме [РЖД] на 2023 год на него не были заложены средства, надеемся, что удастся получить финансирование по итогам рассмотрения инвестпрограммы на 2024 год», — сказал он. По словам Макарова, проектирование пока что происходит за собственные средства компании. Но развитие Восточного полигона считается приоритетным проектом, поэтому РЖД не ожидают существенных сокращений финансирования на фоне других проектов, которые реализует холдинг, подчеркнул он.

Однако в истекшем первом полугодии дефицит федерального бюджета составил 2,595 трлн руб., следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь—июнь, опубликованной Минфином. В июне Белоусов говорил, что правительству нужно заниматься «концентрацией [бюджетных ресурсов] на определенных направлениях» и думать над приоритизацией расходов. По его оценкам, «экспертно» можно было бы сократить 10–15% расходов. Законом о бюджете предусмотрены федеральные расходы в объеме 29 трлн руб. на этот год (то есть 10% — это ориентировочно 2,9 трлн руб.).