Путин продлил лимит цен на газ для СП «Газпрома» с Wintershall и ÖMV

Путин продлил лимит цен на газ для СП «Газпрома» с Wintershall и ÖMV

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Президент России Владимир Путин до 1 октября 2024 года продлил указ, запрещающий «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской ÖMV выше зафиксированной предельной цены.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Ранее он действовал до 1 октября 2023 года.

Документ «О применении специальных экономических мер в сфере поставок газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» был подписан в декабре 2022 года. Действовать он начал 1 марта 2022 года.

Правительство установило предельный размер цен и тарифов по трем направлениям:

оплате поставок газа с участков ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения по цене выше установленной правительством;

оплате услуг, связанных с добычей, на участках ачимовских отложений;

оплате поставок газа с участков Южно-Русского месторождения по цене выше установленной правительством.

Предельную цену на природный газ, добытый на участках ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, зафиксировали на уровне 2550 руб. за 1 тыс. куб. м, на газовый конденсат — на уровне 16 370 руб. за тонну.

Постановлением правительства также был определен предельный размер цены на природный газ, добытый на участках Южно-Русского газового месторождения: до входа в систему магистрального газопроводного транспорта — 2390 руб. за 1 тыс. куб. м, после — 5464 руб. за 1 тыс. куб. м.

В январе 2023 года Wintershall Dea объявила об уходе из России после принятых правительством мер. Общий убыток в компании оценили в €5,3 млрд. В июле глава ÖMV Альферд Штерн заявил, что компания не планирует отказываться от российского газа.