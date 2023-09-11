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Дело мужчины, оскорбившего мальчика в шапке с Z, поступило на кассацию

Дело мужчины, оскорбившего мальчика в шапке с Z, поступило на кассацию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вова Жабриков / ura.ru / ТАСС
Фото: Вова Жабриков / ura.ru / ТАСС

Свердловская прокуратура подала кассационную жалобу на решение о прекращении уголовного дела против мужчины, который оскорбил ребенка в шапке с символом военной операции — буквой Z, следует из картотеки Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Судебное заседание назначено на 27 сентября.

Инцидент произошел в апреле. Тогда Александр Неустроев назвал ребенка «придурком» и «идиотом» и довел его до слез из-за шапки с буквой Z. Заявление в полицию написала мать, которая рассказала, что отец мальчика — военный и участвует в спецоперации на Украине, а ее сын сам решил носить такую шапку.

Сначала на мужчину составили административный протокол, а позже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

9 августа Ленинский суд Екатеринбурга назначил мужчине штраф в размере 7 тыс. руб. и прекратил дело. Генпрокуратура решила обжаловать решение суда после обращения депутата Госдумы Александра Хинштейна. По его словам, оно стало «плевком в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО».

Теги
кассация Екатеринбург Свердловская область шапка символика
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