Полиция задержала мужчину, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на шапке

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Жителя Екатеринбурга задержали после того, как он оскорбил ребенка в шапке с буквой Z, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Свердловской области.

Конфликт произошел 21 апреля возле дома № 35 на улице Волгоградской. 11-летний мальчик вышел из подъезда дома, там к нему подошел неизвестный мужчина, назвал его «придурком» и «идиотом» и попросил позвать отца, пишет E1.ru. Затем к этому мужчине подошел его знакомый и предположил, что мальчика так одели и он не виноват. «Что он не виноват, ему лет 15 уже. <...> Жарко на улице. Если бы было холодно, я бы не сказал ничего», — сказал в ответ мужчина.

Мальчик испугался, убежал и заплакал, рассказала его мать Людмила. Женщина написала на обидчика заявление в полицию. «Какое бы у тебя ни было мнение — нельзя так с детьми обращаться. Это дикость», — заявила она. Отец ее сына — военный и участвует в спецоперации, а ребенок сам выбрал носить шапку с такой символикой, добавила Людмила в беседе с E1.ru.

Латинские буквы Z и V считают символами специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Эти буквы российские военнослужащие наносят на военную технику. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

После подачи заявления к проверке случая присоединились следователи. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В СК уточнили, что мальчику девять лет.

Оскорбившего ребенка мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он «признался в содеянном и раскаялся». В МВД сообщили, что задержание проходило в Чкаловском районе областного центра в коллективном саду «Дружба». «Сейчас оперуполномоченные и следователи СКР его опрашивают. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили там.