Полиция задержала мужчину, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на шапке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,11) Инвестиции, 24 апр, 15:57 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 81,27 (-0,21) Инвестиции, 24 апр, 15:57
Российский боксер-чемпион завершил карьеру и стал работать водителем Спорт, 10:56
Россия объявила одного дипломата Молдавии персоной non grata Политика, 10:55
В Москве сменился округ — лидер по спросу на новостройки Недвижимость, 10:54
Президент АвтоВАЗа заявил о планах по производству машин в Узбекистане Авто, 10:53
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 10:52
Точки роста для российского рынка разработки ПО РБК Events, 10:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:50
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
В Казахстане выразили надежду на российский газ по справедливой цене Политика, 10:47
«Ведомости» узнали о налоге для работающих за границей YouTube-блогеров Экономика, 10:45
Экс-посол США назвал наступление ВСУ решающим для будущих переговоров Политика, 10:40
Аналитики спрогнозировали «тяжелую борьбу» за нефть между Европой и Азией Политика, 10:40
Как подтолкнуть людей к онлайн-покупкам — приемы нейромаркетинга Pro, 10:36
Медведев заявил о больном мире на пороге глобальной войны Политика, 10:33
Как выглядит первый открытый в Москве ресторан Rostic’s Бизнес, 10:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Полиция задержала мужчину, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на шапке

Полиция Екатеринбурга задержала оскорблявшего ребенка в шапке с буквой Z мужчину
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жителя Екатеринбурга задержали после того, как он оскорбил ребенка в шапке с буквой Z, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Свердловской области.

Конфликт произошел 21 апреля возле дома № 35 на улице Волгоградской. 11-летний мальчик вышел из подъезда дома, там к нему подошел неизвестный мужчина, назвал его «придурком» и «идиотом» и попросил позвать отца, пишет E1.ru. Затем к этому мужчине подошел его знакомый и предположил, что мальчика так одели и он не виноват. «Что он не виноват, ему лет 15 уже. <...> Жарко на улице. Если бы было холодно, я бы не сказал ничего», — сказал в ответ мужчина.

Мальчик испугался, убежал и заплакал, рассказала его мать Людмила. Женщина написала на обидчика заявление в полицию. «Какое бы у тебя ни было мнение — нельзя так с детьми обращаться. Это дикость», — заявила она. Отец ее сына — военный и участвует в спецоперации, а ребенок сам выбрал носить шапку с такой символикой, добавила Людмила в беседе с E1.ru.

Латинские буквы Z и V считают символами специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Эти буквы российские военнослужащие наносят на военную технику. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

После подачи заявления к проверке случая присоединились следователи. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В СК уточнили, что мальчику девять лет.

Оскорбившего ребенка мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он «признался в содеянном и раскаялся». В МВД сообщили, что задержание проходило в Чкаловском районе областного центра в коллективном саду «Дружба». «Сейчас оперуполномоченные и следователи СКР его опрашивают. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили там.

Читайте на РБК Pro
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией
Три причины планировать секс
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Теги
Екатеринбург задержание ребенок оскорбление символика
Материалы по теме
Александринский театр отменил спектакль после жалобы на дискредитацию
Общество
Дума одобрила лишение приобретенного гражданства за дискредитацию
Политика
ТАСС узнал о проверке Козловского по статье о дискредитации армии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter