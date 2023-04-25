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СК возбудил уголовное дело за оскорбление ребенка в шапке с буквой Z

В Екатеринбурге против мужчины завели уголовное дело за оскорбление ребенка в шапке с Z

СК возбудил уголовное дело за оскорбление ребенка в шапке с буквой Z
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) против мужчины, который оскорбил ребенка в шапке с символом спецоперации — буквой Z. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Свердловской области.

Сначала на мужчину составили административный протокол, но дело прекратили 25 апреля. Об этом сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он пояснил, что административное дело было прекращено в связи с возбуждением уголовного.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 213 УК — пять лет лишения свободы.

Заявление в полицию на мужчину написала мама мальчика Людмила. Конфликт между ее сыном и незнакомцем произошел 21 апреля. Мужчина назвал ребенка «придурком» и «идиотом» и довел его до слез. Мать рассказала, что отец мальчика — военный и участвует в военной операции на Украине, а ее сын сам решил носить такую шапку.

После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию «об агрессивном поведении прохожего в отношении подростка в Екатеринбурге».

Теги
Екатеринбург Военная операция на Украине
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