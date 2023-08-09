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Суд на Урале прекратил уголовное дело за оскорбление мальчика в шапке с Z

Cуд Екатеринбурга назначил штраф за оскорбление мальчика в шапке с Z
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против мужчины, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Суд обязал обвиняемого Александра Неустроева выплатить штраф в 7 тыс. руб. «Потому что так судья решила и прокурор не возражал», — объяснила собеседница агентства. Решение суда еще не вступило в силу.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале назвал прекращение уголовного дела «плевком в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика». Он заявил, что обратится в Генпрокуратуру, чтобы опротестовать «это сомнительное (мягко говоря) решение» суда.

«Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. <...> Нападать на ребенка способна только конченая нелюдь. А с нелюдьми бессмысленно обращаться по-человечески», — написал он.

Уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК) на Неустроева Следственный комитет завел в апреле. Мужчине грозило до пяти лет лишения свободы.

Конфликт между Неустроевым и мальчиком произошел 21 апреля: мужчина назвал ребенка «придурком» и «идиотом» и довел его до слез за то, что он надел шапку с буквой Z. Мать ребенка рассказала, что отец мальчика военный и участвует в военной операции на Украине, а ее сын сам решил носить такую шапку.

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Женщина написала заявление в полицию. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Оскорбившего ребенка мужчину задержали через несколько дней после конфликта, он «признался в содеянном и раскаялся».

Теги
Екатеринбург хулиганство уголовное дело штраф
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