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Генпрокуратура оспорит решение по делу об оскорблении мальчика с шапкой Z

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Военная операция на Украине
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Прокуратура обжалует решение Ленинского суда Екатеринбурга прекратить уголовное дело в отношении Александра Неустроева, который обругал мальчика в шапке с буквой Z. Мужчине в итоге назначили штраф в 7 тыс. руб.

В сообщении Генеральной прокуратуры говорится, что решение будет обжаловано, так как в разбирательстве не участвовал потерпевший или его законный представитель. Суд также не изучил, возместил ли обвиняемый вред и раскаялся ли он, заявилии в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура называет это «существенными нарушениями». Свердловскому прокурору поручено подготовить кассационную жалобу.

«Следует отметить, что совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе суда накануне заявили агентству «РИА Новости», что такой приговор был вынесен, потому что «так судья решила и прокурор не возражал».

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