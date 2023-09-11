В Нижегородской области корью заболели 93 человека
В Арзамасском районе Нижегородской области зарегистрирована вспышка кори — заболели 93 человека. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревню Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что деревня Малое Туманово является местом проживания цыган.
Сейчас специалисты делают все, чтобы локализовать очаг вспышки кори и предпринимают противоэпидемические меры. По состоянию на 11 сентября против кори привито около 400 человек, уточнили в ведомстве.
В начале марта в России выросла заболеваемость корью. К 20 апреля случаи заражения выявили в 44 регионах. Роспотребнадзор связывал ситуацию с прибытием мигрантов и цикличным накоплением непривитых людей.
На этом фоне служба поручила регионам провести подчищающую иммунизацию против кори, в том числе среди трудовых мигрантов. В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что в России прививки против кори сделали более 1,2 млн человек, в том числе 608 тыс. мигрантов.
Корь — острое вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой тела, интоксикацией, кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью. Корь опасна тяжелыми осложнениями, судорогами, воспалением легких и головного мозга. Заболевание передается воздушно-капельным путем.
Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.