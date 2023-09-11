Нарышкин объяснил направление взгляда Дзержинского на памятнике в СВР

Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Угроза со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире организации.

Его спросили, является ли символичным, что голова на памятнике Дзержинскому обращена на северо-запад — в сторону Польши и Прибалтики. Такое же направление взгляда Дзержинского было на памятнике революционеру на Лубянке, который демонтировали в 1991 году.

«Установленный памятник — это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада [остаются] — да, это очевидно», — сказал Нарышкин (цитата по «РИА Новости»).

В апреле Нарышкин говорил, что нынешняя Польша «превращается в государство времен Юзефа Пилсудского, когда Варшава конфликтовала со всеми соседями и жаждала территориальной экспансии». Глава СВР отметил тогда, что «именно такую Польшу Уинстон Черчилль накануне Второй мировой войны метко назвал «гиеной Европы».

В ноябре 2022 года Нарышкин также утверждал, что власти Польши намерены получить «компенсацию» за помощь Украине в виде части территории — «Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины».