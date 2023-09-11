branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:07
Семья Аньелли опровергла информацию о продаже «Ювентуса» Спорт, 12:05
Пользователь заплатил за перевод $2 тыс. в биткоинах более $510 тыс. Крипто, 12:03
«Все могло перевернуться». Чего не хватило Медведеву в финале US Open Спорт, 11:57
Нарышкин объяснил направление взгляда Дзержинского на памятнике в СВР Политика, 11:56
Новички в IT: как произвести впечатление без опыта работы Pro, 11:55
«Умная» сталь: как нейросеть помогает развивать металлургию Национальные проекты, 11:48
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Медведев назвал свой вариант ответа на запрет ЕС ввозить машины Политика, 11:47
ПСБ и РФПИ проинвестируют в строительство гостиничных комплексов Пресс-релиз, 11:43
Минэнерго заявило о миллионах тонн серого экспорта бензина Бизнес, 11:40
СК уточнил число пострадавших от подростка с ножом в школе Общество, 11:28
Как топливные бонусы автомобилистов помогают решать социальные проблемы Тренды, 11:26
Ким Чен Ын отправился в Россию на переговоры с Путиным Политика, 11:24
Кто и как создает Красную книгу Москвы РБК и ДПиООС, 11:22
Политика ,  
0 

Нарышкин объяснил направление взгляда Дзержинского на памятнике в СВР

Нарышкин: угроза для России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Угроза со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире организации.

Его спросили, является ли символичным, что голова на памятнике Дзержинскому обращена на северо-запад — в сторону Польши и Прибалтики. Такое же направление взгляда Дзержинского было на памятнике революционеру на Лубянке, который демонтировали в 1991 году.

«Установленный памятник — это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада [остаются] — да, это очевидно», — сказал Нарышкин (цитата по «РИА Новости»).

В апреле Нарышкин говорил, что нынешняя Польша «превращается в государство времен Юзефа Пилсудского, когда Варшава конфликтовала со всеми соседями и жаждала территориальной экспансии». Глава СВР отметил тогда, что «именно такую Польшу Уинстон Черчилль накануне Второй мировой войны метко назвал «гиеной Европы».

В ноябре 2022 года Нарышкин также утверждал, что власти Польши намерены получить «компенсацию» за помощь Украине в виде части территории — «Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины».

Теги
Сергей Нарышкин СВР Польша Прибалтика
Материалы по теме
Нарышкин заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, что «делать с Украиной»
Политика
Нарышкин допустил, что Киев продолжает работу над «грязной бомбой»
Политика
Нарышкин заявил, что Запад пытается убедить Грузию открыть «второй фронт»
Политика