Нарышкин вспомнил фразу о Польше и «гиене Европы»

Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Польша превращается в государство времен Юзефа Пилсудского (возглавлял страну в 1920-е годы), когда та была «гиеной Европы». Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его слова передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро СВР.

«Фактически нынешняя Польша превращается в государство времен Юзефа Пилсудского, когда Варшава конфликтовала со всеми соседями и жаждала территориальной экспансии. Именно такую Польшу Уинстон Черчилль накануне Второй мировой войны метко назвал «гиеной Европы», — заявил Нарышкин.

Нарышкин отметил, что СВР обладает сведениями, из которых следует, что «для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств».

В заявлении Службы внешней разведки утверждается, что в Польше усиливаются «антинемецкие настроения и опасения относительно возможных реваншистских претензий Берлина применительно к бывшим германским территориям», которые отошли к Польше по итогам Второй мировой войны.

В октябре прошлого года Польша направила Германии ноту о репарациях по итогам Второй мировой войны. До этого глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава потребует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за ущерб, понесенный во Второй мировой войне. По его словам, сумма подсчитана «самым консервативным методом» и могла бы быть и больше.

В начале января МИД Германии ответил на ноту отказом от переговоров. По мнению немецкого правительства, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери остается закрытым и федеральное правительство «не намерено вести переговоры по этому вопросу».