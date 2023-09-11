В «Газпроме» сообщили о возобновлении производства СПГ на «Сахалин-2»

Производство сжиженного природного газа (СПГ) возобновили в рамках проекта «Сахалин-2», сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, передает ТАСС.

Он отметил, что «Сахалин-2» «работает в полный рост» после профилактики.

3 мая агентство Bloomberg сообщало, что проект по производству СПГ впервые пройдет техническое обслуживание без иностранных подрядчиков. Трейдеров беспокоило, что без их помощи Россия не сможет выполнить работы в срок. Начало работ запланировали на июль, они должны были продлиться 40 дней.

Ранее техобслуживанием «Сахалин-2» занималась британская энергетическая компания Shell, однако в 2022 году, в связи с началом военной операции на Украине, организация отказалась вести бизнес в России.

«Сахалин-2» — второй по величине СПГ-проект в России мощностью более 11 млн т в год. Он включает в себя три буровые платформы в Охотском море у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ и терминал на юге Сахалина. В его рамках осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения.

В конце июня 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских островах, — созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» передали государству, новый оператор получил право пользования им на безвозмездной основе.

В конце 2022 года «Сахалин-2» перевыполнил плановые показатели добычи на 15% после смены оператора и выхода из проекта компании Shell, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.