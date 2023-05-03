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«Сахалин-2» впервые пройдет техобслуживание без иностранного участия

Bloomberg: «Сахалин-2» впервые пройдет техобслуживание без участия иностранных компаний

Проект по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» впервые пройдет ежегодное техническое обслуживание без иностранных подрядчиков. На это обратило внимание агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, трейдеров СПГ беспокоит, что без помощи иностранных подрядчиков Россия не сможет выполнить работы в срок. Начало работ запланировано на июль, они должны продлиться 40 дней.

Трейдеры опасаются, что если производство остановиться на более длительный срок, то это приведет к сокращению основных поставок газа в период пополнения запасов на зиму, что станет причиной роста цен.

Ранее техническим обслуживанием «Сахалин-2» занималась британская Shell. Но в 2022 году после начала военной операции на Украине компания отказалась вести бизнес в России.

Сейчас из иностранных компаний в проекте участвуют японские Mitsui и Mitsubishi принадлежит 12,5 и 10% соответственно. Мажоритарный акционер — «Газпром», ему принадлежит 50% плюс одна акция. Shell принадлежит 27,5%. Их собирается выкупить НОВАТЭК. 

Теги
«Сахалин-2» СПГ Сахалин Bloomberg
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