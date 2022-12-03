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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Бизнес ,  
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Лимаренко заявил о превышении «Сахалин-2» плана на 15% после ухода Shell

Сахалинский губернатор заявил о перевыполнении плана «Сахалин-2» на 15% после ухода Shell
«Газпром» GAZP ₽165,86 -0,67% Купить
Shell SHEL $57,72 -0,67% Купить

СПГ-завод «Сахалин-2» перевыполняет плановые показатели добычи на 15% после смены оператора и выхода из проекта компании Shell, заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Сахалин-2 — там ситуация достаточно позитивная, мы идем с перевыполнением планового задания — около 15%. Это при том, что наши российские специалисты возглавили этот проект после того, как ушел Shell. Они справляются с задачами, которые существуют», — сказал он.

«Сахалин-2» — второй по величине СПГ-проект в России мощностью более 11 млн т в год. Он включает в себя три буровые платформы в Охотском море у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ и терминал на юге Сахалина. В его рамках осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения.

Shell в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», в том числе из «Сахалина-2». Компания имела в нем долю в 27,5% минус одна акция. Еще 50% плюс одна акция принадлежали «Газпрому», 12,5% — Mitsui & Co., 10% владела Mitsubishi.

В конце июня президент Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских Островах, — созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» передали государству, новый оператор получил право пользования им на безвозмездной основе.

Акционерам «Сахалин Энерджи» дали время, чтобы согласиться на получение доли в новом ООО «Сахалинская энергия». Японские Mitsui и Mitsubishi решили продолжить участие в российском проекте, и российское правительство одобрило передачу им эквивалентных долей. Shell отказалась подписывать новое долгосрочное соглашение с новым оператором «Сахалина-2», писал «Коммерсантъ». Компания решила дождаться расторжения соглашения и потребовать компенсацию за убытки, говорили источники.

Теги
Shell «Сахалин-2» Валерий Лимаренко
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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