Врио губернатора Чукотки Кузнецов получил более 72% голосов на выборах

Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов от партии «Единая Россия» лидирует на выборах главы региона, следует из данных ЦИК. После обработки 100% протоколов Носов набрал 72,34% голосов.

Кузнецов возглавляет регион с марта, его назначил президент Владимир Путин. До этого Кузнецов с 2019 по 2021 год был вице-губернатором Курганской области, в июне 2022 года был назначен первым зампредом правительства ЛНР.

Кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова набрала 15,84% голосов, представитель партии КПРФ Владимир Гальцов — 5,23% голосов, за Александра Семерикова от «Справедливо1 Россия — Патриоты — За правду» голоса отдали 4,14% избирателей.

Выборы в 85 регионах России прошли с 8 по 10 сентября. Они завершились в 21:00 мск, после закрытия избирательных участков в самом западном регионе страны — в Калининградской области.

Подсчет бюллетеней завершился также в Магаданской области. Там лидирует действующий губернатор региона Сергей Носов, которого выдвинула «Единая Россия». После обработки 100% протоколов Носов набрал 72,39% голосов.