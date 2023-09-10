В России завершились выборы

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В самом западном регионе России — Калининграде — в 21:00 мск завершилось голосование на избирательных участках. Таким образом, выборы в России завершены.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходили выборы глав регионов, депутатов региональных законодательных собраний и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня.

Впервые состоялись выборы в законодательные собрания новых регионов — Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Позднее избранные депутаты должны будут выбрать глав новых регионов. В этих регионах явка превысила 60%, самый высокий процент был в ДНР — 76,41%.

Явка на выборах мэра Москвы в этом году рекордная, заявляла глава регионального избиркома Ольга Кириллова. «Количество проголосовавших москвичей [по предварительным данным] — 3 млн 285 тыс. 128 человек, <...> хорошая явка. Больше 40%, <...> почти 50%», — сказала она. По предварительным данным, лидирует действующий мэр столицы Сергей Собянин — он набрал более 2 млн голосов.

В этом году выросло число регионов, которые голосовали с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ). За два дня выборов дистанционно проголосовали более 3 млн человек в 25 регионах, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова.

В ходе выборов зарегистрировано около 2 тыс. сообщений о нарушениях, сообщили в МВД. Также было возбуждено шесть уголовных дел.

