Губернатор Магаданской области Носов получил более 72% голосов на выборах

Сергей Носов (Фото: nosovliveru / VK)

Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов от партии «Единая Россия» лидирует на выборах главы региона, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК. После обработки 100% протоколов Носов набрал 72,39% голосов.

Сергей Носов был избран губернатором Магаданской области в сентябре 2018 года. Тогда за него проголосовали 81,59% избирателей.

Кандидат от партии КПРФ Сергей Гончаренко набирает 10,67% голосов, Роман Исаев от ЛДПР — 8,75%, представитель «Справедливой России — Патриоты — За правду» Олег Прикоки — 5,77% голосов.

Явка в Магаданской области составила около 33%.

Выборы в 85 регионах России прошли с 8 по 10 сентября. Они завершились в 21:00 мск, после закрытия избирательных участков в самом западном регионе страны — в Калининградской области. Россияне выбирали глав регионов, депутатов региональных законодательных собраний и местных парламентов региональных центров.