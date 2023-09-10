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Трюдо не смог вылететь с саммита G20 в Индии из-за поломки самолета

CTV: делегация Канады осталась в Индии после саммита G20 из-за поломки самолета
Самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо стоит на взлетной полосе после того, как он был остановлен из-за технической проблемы после саммита G20 в Нью-Дели
Самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо стоит на взлетной полосе после того, как он был остановлен из-за технической проблемы после саммита G20 в Нью-Дели (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Канадская делегация, включая премьер-министра Джастина Трюдо, не может вылететь из Нью-Дели после саммита G20 из-за поломки самолета, передает телеканал CTV News.

По данным телеканала, у самолета возникла техническая неполадка, которую невозможно решить оперативно. Подробности поломки не разглашаются. «Делегация останется в Индии до тех пор, пока не будут приняты альтернативные меры», — добавил CTV.

В 2019 году произошло аналогичное происшествие. Трюдо готовился отправиться на саммит НАТО в Лондоне, но лайнер, на котором он должен был вылететь, повредили во время буксировки, и его пришлось оставить на ремонт.

В середине августа глава МИД Германии Анналена Бербок отменила поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за технических проблем с правительственным самолетом. Spiegel писал о двух неудачных попытках главы немецкого внешнеполитического ведомства вылететь в Австралию. Задержка поездки обошлась Германии в €104 331. Представитель Военно-воздушных сил ФРГ заявил, что после поломки правительственного лайнера два самолета этой модели выведут из эксплуатации «в ближайшие недели».

Теги
Канада G20 Индия самолет Джастин Трюдо
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