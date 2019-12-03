Самолет премьер-министра Канады Трюдо вышел из строя

Самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который обычно использовался для международных перелетов, вышел из строя до августа 2020 года. Согласно сообщению, которое опубликовано на сайте Королевских воздушных сил Канады, самолет CC-150 Polaris был поврежден во время буксировки на военной авиабазе в городе Трентон (провинция Онтарио). Как сообщает CTV News и Global News, этот самолет премьер-министр Канады использует для перелетов в другие страны.

Воздушные силы Канады уточняют, что это произошло, когда бригада специалистов осуществляла смену тягача, с помощью которого производится буксировка самолета в ангар. Перед въездом в ангар большой тягач должны были заменить на тягач меньшего размера, однако при смене тягача самолет не остановился, а по инерции продолжил движение и носом врезался в стену ангара. Также пострадал правый двигатель самолета.

Согласно оценкам представителей компаний Airbus и General Electric, самолет Трюдо могут ввести в эксплуатацию только в августе 2020 года, сообщил CTV News директор по связям с общественностью ВВС Канады подполковник Стив Нета. В какую сумму обойдется ремонт, он не уточнил.

В авиапарке Трюдо есть еще четыре самолета. На одном из них Трюдо отправился на саммит НАТО в Лондоне, который проходит в столице Великобритании 3 и 4 декабря.