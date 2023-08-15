Глава МИД Германии отменила визит в Австралию из-за поломки самолета

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отменила поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за технических проблем с правительственным самолетом, сообщила она в своем X (ранее Twitter). Она должна была посетить Австралию, Новую Зеландию и Фиджи.

«Мы перепробовали все: к сожалению, с точки зрения логистики невозможно продолжить мое путешествие по Индо-Тихоокеанскому региону с неисправным самолетом. Это более чем раздражает», — говорится в сообщении. Министр подчеркнула, что контакт с регионом очень важен для «формирования мирового порядка XXI века».

Spiegel писал о двух неудачных попытках главы немецкого МИДа вылететь в Австралию. Сначала промежуточную посадку совершили в Абу-Даби, столице ОАЭ. Там самолет дозаправился и взлетел в направлении Австралии, но совершил посадку из-за неполадок с закрылками самолета. Во второй раз самолет не смог набрать скорость и сел в Абу-Даби через 15 минут после взлета.

Представитель Военно-воздушных сил ФРГ заявил, что после поломки правительственного лайнера два самолета этой модели выведут из эксплуатации «в ближайшие недели».

В 2019 году министр по вопросам экономического сотрудничества Германии прервал поездку по Африке из-за поломки правительственного самолета. Причиной стала проблема с клапаном в правом двигателе.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель пропустила начало саммита G20 в 2018 году из-за технических проблем с самолетом.