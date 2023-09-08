Чего ждать от саммита «Двадцатки» в Нью-Дели

9 сентября в Нью-Дели cтартует саммит G20 под председательством Индии. Для нее это возможность заявить о собственных успехах и приоритетах. Однако разногласия клуба стран по Украине могут оставить саммит без итогового документа

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Как Индия готовится к саммиту

Двухдневный саммит G20 с участием лидеров ведущих экономик мира, который начнется 9 сентября в Нью-Дели, станет первым в истории Индии мероприятием подобного масштаба. Помимо членов «Двадцатки» Индия пригласила на него еще девять стран — Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерию, Оман, Сингапур, Испанию и ОАЭ.

В неформальную «Группу двадцати» входят ведущие экономики мира — Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

В течение года мероприятия в рамках «Двадцатки» проходили в 56 городах страны. Главное событие — встреча глав государств — сопровождается беспрецедентными мерами безопасности: улицы индийской столицы будут патрулировать более 100 тыс. полицейских, помимо них безопасность обеспечат отряды спецназа, снайперы, саперы, отряды по борьбе с дронами, спецподразделения быстрого реагирования на угрозы применения химического и ядерного оружия, а также самолеты дальнего обнаружения и истребители.

Район, в котором будут проходить основные мероприятия и проживать гости G20, фактически окажется в изоляции: расположенные в нем общественные здания, школы, госучреждения и предприятия будут закрыты, движение транспорта ограничено. За неделю до прибытия иностранных лидеров службы безопасности Нью-Дели провели генеральную репетицию, по итогам которой отчитались об отсутствии каких-либо серьезных угроз, сообщает The Times of India.

Власти Индии пошли и на весьма нестандартные шаги: в центре города поставили специальные пугала, чтобы очистить район от обезьян. Вдоль дорог можно увидеть макеты кричащих лангуров, которых боятся более мелкие виды приматов. Город украсили к приезду делегаций: на домах появились граффити, вдоль улиц высажены цветы и кустарники, в основных районах появились плакаты с символикой G20 и портретами премьер-министра Нарендры Моди.

Как «Двадцатка» помогла маркетингу страны

Саммит G20 позволит премьер-министру решить ряд задач во внутренней и внешней политике. Как отмечает американский Совет по внешней политике (CFR), Индия подошла к своему председательству в «Двадцатке» не как к рутинной процедуре, а развернула масштабную маркетинговую программу, направленную на демонстрацию, что страна с Моди во главе стала крупной державой.

Успешное проведение масштабного саммита может поднять авторитет Моди внутри страны перед всеобщими выборами, которые пройдут в мае 2024 года (текущая поддержка пока гарантирует ему победу), указывает журнал Time.

Правительство страны выбрало Кашмир (территориальные претензии на который есть у Пакистана) местом проведения встречи по туризму в рамках G20. В 2019 году Индия отменила конституционную автономию этого единственного населенного преимущественно мусульманами штата, что вызвало напряжение в отношениях как между столицей и регионом, так и с Исламабадом. Time указывает, что выбор Кашмира одной из локаций для мероприятий G20 можно считать попыткой Нью-Дели подтвердить свой контроль над ситуацией в стране. Издание также обратило внимание на то, что и главный саммит индийское правительство использовало для продвижения националистической повестки — приглашения на ужин были разосланы главам государств от лица премьер-министра Бхарата (название Индии на санскрите и хинди).

Среди внешнеполитических приоритетов Индии — задача стать голосом Глобального Юга и поднять на саммите наиболее актуальные проблемы региона. На страны «Двадцатки» приходится 80% мирового ВВП и 75% международной торговли, и во время своего председательства Индия хочет обратить внимание на такие вопросы, как энергетическая и продовольственная безопасность развивающихся стран — участниц встречи, предоставление им кредитов и реформирование международной долговой архитектуры.

В своей приуроченной к саммиту статье для «Российской газеты» Моди отмечает, что еще одним важным вопросом станет борьба с изменением климата, и напоминает лозунг индийского председательства: «Одна Земля, одна семья, одно будущее». «Находясь в роли председателя «Группы двадцати», мы обязались расширить глобальный диалог, чтобы гарантировать, что каждый голос будет услышан и что каждая страна внесет свой вклад», — пишет премьер Индии. В этот контекст укладывается и предложение, изложенное им на бизнес-встрече «Двадцатки» 27 августа, — принять в G20 Африканский союз в качестве постоянного члена.

Какие лидеры пропустят важнейшее для Индии событие

Российский президент Владимир Путин, как и годом ранее, не будет участвовать во встрече, главой российской делегации станет министр иностранных дел Сергей Лавров. Год назад на саммите в Индонезии Путин выступил онлайн, но в этот раз, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, всю работу будет вести Лавров.

За неделю до саммита стало известно, что его впервые пропустит глава Китая Си Цзиньпин — китайскую делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян. Для такого решения есть несколько причин, указывает Time, среди них ухудшение экономической ситуации в стране и стремление Си после начала третьего срока играть роль «императора» (то есть постепенно уходить от повседневных государственных дел). Издание также допускает, что Си не стремится ехать в Нью-Дели на фоне деградации отношений Индии и Китая. Нью-Дели неспешно дрейфует в сторону Вашингтона, с которым Пекин входит в стадию стратегического противостояния. Свою роль сыграл и неразрешенный территориальный спор между Индией и КНР — ситуация усугубилась после того, как Министерство природных ресурсов Китая в конце августа опубликовало карты, где северо-восточный индийский штат Аруначал-Прадеш и район Аксайчин были отмечены как китайские территории.

Еще одним лидером, который пропустит саммит, стал президент Украины Владимир Зеленский. Хотя его страна не входит в G20, офис президента и союзники добивались организации его выступления, как это было на прошлогодней встрече на Бали. То выступление Зеленский использовал для представления «формулы мира» — десяти пунктов, в соответствие с которыми, по мнению Киева, должен быть урегулирован украинский конфликт. Мирным урегулированием должен заниматься Совет Безопасности ООН, объяснил глава МИДа Субраманьям Джайшанкар. Индия рассматривает «Двадцатку» как международную площадку с прицелом на глобальный рост и верит, что ее фокус должен оставаться таким.

Что будет с итоговой декларацией

За время председательства Индии в «Двадцатке» участникам министерских встреч ни разу не удалось принять итоговый документ, для чего необходимо согласие всех стран по всем пунктам. Стандартной стала схема, при которой документ согласуется не полностью, — несколько пунктов относят к резюме председателя. Они касаются прежде всего украинского конфликта — против их включения регулярно выступают Россия и Китай. Годом ранее по итогам саммита под председательством Индонезии был согласован документ, в котором большинство членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине. И отмечалось, что «есть и другие мнения» — на включении этих слов настояла российская сторона.

Сергей Лавров 1 сентября предупредил, что Россия не одобрит декларацию, в которой не будет отражена ее позиция. По его замечанию, страны Запада в рамках G20 регулярно поднимали тему Украины, хотя задачей «Двадцатки» является принятие решений по стабилизации мировых финансово-экономических процессов. «Если вы уж решили переписать мандат «Двадцатки», хотите, чтобы она занималась международным кризисами, — мы дали свой документ, где перечислены сохраняющиеся до сих пор конфликты, которые коренятся в развязанных Западом войнах, — сказал Лавров. — В любом случае общей декларации от имени всех членов, в которой не будет отражена наша позиция, не будет».

Уже известно, что Франция заявила об отказе подписать любой итоговый документ, в котором не будет содержаться пункта об осуждении действий России на Украине, которые Париж называет войной. Совет по международным делам прогнозирует, что достичь компромисса насчет итогового коммюнике будет крайне тяжело и что Индия, скорее всего, не сможет добиться желаемого результата в том числе из-за позиции Моди, который не называет украинский конфликт войной (такой же практики придерживаются и российские власти), так что представители Индии стараются избегать этого слова в итоговых документах мероприятий в рамках «Двадцатки».