branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 07 сен, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 07 сен, 16:39
JPMorgan начал разработку платежной системы на блокчейне Крипто, 10:57
Почему популярность токенизированных активов будет расти Новая экономика, 10:57
Теплоснабжение в городах: результаты инвестиций и точки роста РБК+, 10:54
«Улыбаемся и машем»: 9 принципов эффективного общения Pro, 10:51
Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от нацистов Политика, 10:51
По делу обозревателя «Sputnik Армения» изъяли автоматы и гранаты Политика, 10:44
HSBC приостановит обработку денежных переводов для России и Белоруссии Политика, 10:40
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Соболенко в шутку «уволила» тренера после выхода в финал US Open Спорт, 10:39
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 10:38
Зарплаты практически не растут: что нужно знать о рынке труда Казахстана Pro, 10:28
Как свалка Челябинска стала зеленым холмом РБК+, 10:22
В ЕС сообщили о работе над санкциями против алмазной отрасли России Политика, 10:19
Nissan подтвердил свой отказ от гарантийных обязательств в России Авто, 10:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:08
Политика ,  
0 

Чего ждать от саммита «Двадцатки» в Нью-Дели

Индия использовала председательство для собственного внешнеполитического маркетинга
РБК рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Нью-Дели
9 сентября в Нью-Дели cтартует саммит G20 под председательством Индии. Для нее это возможность заявить о собственных успехах и приоритетах. Однако разногласия клуба стран по Украине могут оставить саммит без итогового документа
Фото: Elke Scholiers / Getty Images
Фото: Elke Scholiers / Getty Images

Как Индия готовится к саммиту

Двухдневный саммит G20 с участием лидеров ведущих экономик мира, который начнется 9 сентября в Нью-Дели, станет первым в истории Индии мероприятием подобного масштаба. Помимо членов «Двадцатки» Индия пригласила на него еще девять стран — Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерию, Оман, Сингапур, Испанию и ОАЭ.

В неформальную «Группу двадцати» входят ведущие экономики мира — Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

В течение года мероприятия в рамках «Двадцатки» проходили в 56 городах страны. Главное событие — встреча глав государств — сопровождается беспрецедентными мерами безопасности: улицы индийской столицы будут патрулировать более 100 тыс. полицейских, помимо них безопасность обеспечат отряды спецназа, снайперы, саперы, отряды по борьбе с дронами, спецподразделения быстрого реагирования на угрозы применения химического и ядерного оружия, а также самолеты дальнего обнаружения и истребители.

Район, в котором будут проходить основные мероприятия и проживать гости G20, фактически окажется в изоляции: расположенные в нем общественные здания, школы, госучреждения и предприятия будут закрыты, движение транспорта ограничено. За неделю до прибытия иностранных лидеров службы безопасности Нью-Дели провели генеральную репетицию, по итогам которой отчитались об отсутствии каких-либо серьезных угроз, сообщает The Times of India.

Власти Индии пошли и на весьма нестандартные шаги: в центре города поставили специальные пугала, чтобы очистить район от обезьян. Вдоль дорог можно увидеть макеты кричащих лангуров, которых боятся более мелкие виды приматов. Город украсили к приезду делегаций: на домах появились граффити, вдоль улиц высажены цветы и кустарники, в основных районах появились плакаты с символикой G20 и портретами премьер-министра Нарендры Моди.

Читайте на РБК Pro
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Какие последствия ждут экономику России из-за «утечки мозгов»
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist

Как «Двадцатка» помогла маркетингу страны

Саммит G20 позволит премьер-министру решить ряд задач во внутренней и внешней политике. Как отмечает американский Совет по внешней политике (CFR), Индия подошла к своему председательству в «Двадцатке» не как к рутинной процедуре, а развернула масштабную маркетинговую программу, направленную на демонстрацию, что страна с Моди во главе стала крупной державой.

Успешное проведение масштабного саммита может поднять авторитет Моди внутри страны перед всеобщими выборами, которые пройдут в мае 2024 года (текущая поддержка пока гарантирует ему победу), указывает журнал Time.

Правительство страны выбрало Кашмир (территориальные претензии на который есть у Пакистана) местом проведения встречи по туризму в рамках G20. В 2019 году Индия отменила конституционную автономию этого единственного населенного преимущественно мусульманами штата, что вызвало напряжение в отношениях как между столицей и регионом, так и с Исламабадом. Time указывает, что выбор Кашмира одной из локаций для мероприятий G20 можно считать попыткой Нью-Дели подтвердить свой контроль над ситуацией в стране. Издание также обратило внимание на то, что и главный саммит индийское правительство использовало для продвижения националистической повестки — приглашения на ужин были разосланы главам государств от лица премьер-министра Бхарата (название Индии на санскрите и хинди).

Среди внешнеполитических приоритетов Индии — задача стать голосом Глобального Юга и поднять на саммите наиболее актуальные проблемы региона. На страны «Двадцатки» приходится 80% мирового ВВП и 75% международной торговли, и во время своего председательства Индия хочет обратить внимание на такие вопросы, как энергетическая и продовольственная безопасность развивающихся стран — участниц встречи, предоставление им кредитов и реформирование международной долговой архитектуры.

В своей приуроченной к саммиту статье для «Российской газеты» Моди отмечает, что еще одним важным вопросом станет борьба с изменением климата, и напоминает лозунг индийского председательства: «Одна Земля, одна семья, одно будущее». «Находясь в роли председателя «Группы двадцати», мы обязались расширить глобальный диалог, чтобы гарантировать, что каждый голос будет услышан и что каждая страна внесет свой вклад», — пишет премьер Индии. В этот контекст укладывается и предложение, изложенное им на бизнес-встрече «Двадцатки» 27 августа, — принять в G20 Африканский союз в качестве постоянного члена.

Какие лидеры пропустят важнейшее для Индии событие

Российский президент Владимир Путин, как и годом ранее, не будет участвовать во встрече, главой российской делегации станет министр иностранных дел Сергей Лавров. Год назад на саммите в Индонезии Путин выступил онлайн, но в этот раз, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, всю работу будет вести Лавров.

За неделю до саммита стало известно, что его впервые пропустит глава Китая Си Цзиньпин — китайскую делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян. Для такого решения есть несколько причин, указывает Time, среди них ухудшение экономической ситуации в стране и стремление Си после начала третьего срока играть роль «императора» (то есть постепенно уходить от повседневных государственных дел). Издание также допускает, что Си не стремится ехать в Нью-Дели на фоне деградации отношений Индии и Китая. Нью-Дели неспешно дрейфует в сторону Вашингтона, с которым Пекин входит в стадию стратегического противостояния. Свою роль сыграл и неразрешенный территориальный спор между Индией и КНР — ситуация усугубилась после того, как Министерство природных ресурсов Китая в конце августа опубликовало карты, где северо-восточный индийский штат Аруначал-Прадеш и район Аксайчин были отмечены как китайские территории.

Еще одним лидером, который пропустит саммит, стал президент Украины Владимир Зеленский. Хотя его страна не входит в G20, офис президента и союзники добивались организации его выступления, как это было на прошлогодней встрече на Бали. То выступление Зеленский использовал для представления «формулы мира» — десяти пунктов, в соответствие с которыми, по мнению Киева, должен быть урегулирован украинский конфликт. Мирным урегулированием должен заниматься Совет Безопасности ООН, объяснил глава МИДа Субраманьям Джайшанкар. Индия рассматривает «Двадцатку» как международную площадку с прицелом на глобальный рост и верит, что ее фокус должен оставаться таким.

Что будет с итоговой декларацией

За время председательства Индии в «Двадцатке» участникам министерских встреч ни разу не удалось принять итоговый документ, для чего необходимо согласие всех стран по всем пунктам. Стандартной стала схема, при которой документ согласуется не полностью, — несколько пунктов относят к резюме председателя. Они касаются прежде всего украинского конфликта — против их включения регулярно выступают Россия и Китай. Годом ранее по итогам саммита под председательством Индонезии был согласован документ, в котором большинство членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине. И отмечалось, что «есть и другие мнения» — на включении этих слов настояла российская сторона.

Сергей Лавров 1 сентября предупредил, что Россия не одобрит декларацию, в которой не будет отражена ее позиция. По его замечанию, страны Запада в рамках G20 регулярно поднимали тему Украины, хотя задачей «Двадцатки» является принятие решений по стабилизации мировых финансово-экономических процессов. «Если вы уж решили переписать мандат «Двадцатки», хотите, чтобы она занималась международным кризисами, — мы дали свой документ, где перечислены сохраняющиеся до сих пор конфликты, которые коренятся в развязанных Западом войнах, — сказал Лавров. — В любом случае общей декларации от имени всех членов, в которой не будет отражена наша позиция, не будет».

Уже известно, что Франция заявила об отказе подписать любой итоговый документ, в котором не будет содержаться пункта об осуждении действий России на Украине, которые Париж называет войной. Совет по международным делам прогнозирует, что достичь компромисса насчет итогового коммюнике будет крайне тяжело и что Индия, скорее всего, не сможет добиться желаемого результата в том числе из-за позиции Моди, который не называет украинский конфликт войной (такой же практики придерживаются и российские власти), так что представители Индии стараются избегать этого слова в итоговых документах мероприятий в рамках «Двадцатки».

Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
«Большая двадцадка» Индия Нарендра Моди Владимир Путин Си Цзиньпин Военная операция на Украине
Материалы по теме
Индия перед саммитом G20 решила разогнать обезьян в Нью-Дели
Политика
Индия запустила станцию для исследования Солнца
Технологии и медиа