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МИД Украины раскритиковал декларацию G20

МИД Украины раскритиковал формулировки декларации G20 о конфликте в стране
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Военная операция на Украине
Олег Николенко
Олег Николенко (Фото: oleg.nikolenko.50 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал страны G20, которые в итоговой декларации саммита в Индии избежали прямого осуждения России за начало военной операции.

«Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время в части относительно агрессии России против Украины «Группе двадцати» нечем гордиться», — написал Николенко в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он также опубликовал отрывок текста декларации, в котором зачеркнул некоторые формулировки и заменил их. Например, по мнению Николенко, в документе следовало бы написать, что не «все страны», а «Россия» в первую очередь должна «воздерживаться от угроз применения силы». Он также вписал слова, которыми участники саммита должны были «единогласно осудить Россию» и призвать ее прекратить военные действия.

Саммит G20 продлится в Нью-Дели до 10 сентября. На него приехали представители не только стран «Большой двадцатки», но и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

Итоговая декларация саммита G20 утратила некоторые резкие формулировки с осуждением России, включенные в документ после встречи в ноябре. Так, из текста пропали слова «большинство членов решительно осудили войну». Вместо них упомянуты общие позиции о приверженности Уставу ООН и в пользу соблюдения территориальной целостности. Также удалено большинство формулировок, отражающих разные мнения относительно боев и санкций. Их заменили единогласно поддерживаемыми позициями, близкими к принципам ООН.

Теги
G20 саммит G20 МИД Украины декларация
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