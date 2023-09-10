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Трасс заявила, что пишет книгу о 49 днях на посту премьера Великобритании

Лиз Трасс заявила, что пишет книгу о 49 днях на посту премьера Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пишет книгу о своем пребывании на посту. Об этом заявила сама политик, сообщает The Guardian.

Книга, которая носит название «Десять лет, чтобы спасти Запад», должна выйти весной, передает Mail Online. В ней Трасс называет главной причиной своей отставки отсутствие «поддержки консервативных идей» и пишет о чрезмерной поддержке «глобальных левых», отмечает The Guardian.

Также политик намерена сделать акцент на угрозах, исходящих от «модных идей, пропагандируемых глобальными левыми». Это движение Трасс считает виновником «схода с рельсов» своего премьерства.

«Я хочу поделиться уроками из своего опыта работы в правительстве и на тех международных встречах, где я часто был единственным консерватором в комнате», — сообщила бывший премьер.

Также Трасс намерена рассказать о своей встрече с королевой Великобритании Елизаветой II незадолго до ее смерти в сентябре 2022 года. Политик напишет о том, как общалась с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает The Guardian.

Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Ее премьерство стало самым коротким в истории современного британского государства. Причиной своей отставки Трасс назвала ошибки в экономической политике.

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До избрания на пост премьера Трасс занимала пост главы МИДа в правительстве Бориса Джонсона. После отставки она осталась членом Палаты общин британского парламента.

Теги
Великобритания Лиз Трасс книга
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