Правительство выставило счет на £12 тыс. Лиз Трасс за тапочки и халаты

Правительство Великобритании выставило счет бывшему премьер-министру и главе МИД Лиз Трасс на 12 тыс. фунтов стерлингов ($15 тыс.) за тапочки, банные халаты и продукты питания, которые пропали из особняка Чивнинг-хаус, используемого руководителем министерства иностранных дел во время приемов гостей. Об этом сообщает Daily Mail.

Чивнинг-хаус, дом со 115 комнатами, расположен в графстве Кент. С 1981 года он отдан в распоряжение министру иностранных дел. Как рассказал газете источник, Трасс «использовала Чивнинг, проводя встречи со своим ближайшим кругом, которые часто превращались в вечерние вечеринки».

Лиз Трасс была министром иностранных дел с 15 сентября 2021 года по 6 сентября 2022 года в правительстве экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. С 6 сентября по 25 октября Трасс была премьер-министром страны, после чего объявила об отставке. Ее преемником стал Риши Сунак.

Персонал резиденции сообщил правительству, что за период, в котором Трасс была министром иностранных дел Великобритании, из Чивнинга пропали махровые халаты и тапочки. Как напоминает Daily Mail, министерский кодекс гласит, что если глава ведомства проводит вечеринки или политические мероприятия в правительственных резиденциях, то это должно происходить за его собственный счет или на деньги его партии.

Трасс оспаривает часть счета на £12 тыс. По ее словам, она использовала помещения резиденции и питание пока работала с чиновниками. Части счета, затрагивающие проживание в Чивнинге ее друзей и семьи, она согласилась выплатить. Также она оплатит покупку новых халатов, стоимость которых, как предполагается, составит около £120.

Представитель Трасс заявил, что «она всегда оплачивала расходы своих личных гостей в Чивнинге». «Последний счет содержит смесь расходов за нее лично и расходов на официальные государственные мероприятия с госслужащими, включая [секретаря кабинета министров] Саймона Кейса и высокопоставленных чиновников из других ведомств, которые встречались в Чивнинге во время подготовки к переходу [Трасс на пост премьер-министра]», — заявил представитель политика.

Он добавил, что для Трасс было бы неуместно оплачивать расходы за других чиновников, поскольку тогда это стало бы нарушением Кодекса государственной службы.

В декабре 2022 года The Guardian писала со ссылкой на источники, что в Чивнинге были обнаружены следы кокаина после вечеринки, на которой присутствовали политические союзники Трасс. Персонал Чивнинга утверждал, что находил следы белого порошка дважды на боковом столике в игровой комнате с бильярдным столом, где Трасс проводила встречи.