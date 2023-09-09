Генконсул России в Милане выразил протест мэру из-за выставки об «Азове»

Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин выразил протест мэру города Джузеппе Сале из-за фотовыставки, посвященной украинскому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщается в телеграм-канале российской дипмиссии.

«С сожалением узнал о том, что муниципалитет Милана принял решение поддержать фотовыставку <…>, разрешив ее установку на улице Данте и в Музее Рисорджименто», — говорится письме генконсула. «Учитывая, что без поддержки властей проведение подобного мероприятия было бы невозможным, хочу выразить свое глубокое возмущение решением мэрии предоставить пространство «Азову», — заявил дипломат.

Выставка под названием «Глаза Мариуполя» открылась в Милане 3 сентября, мероприятие должно проходить в течение двух недель. На ней выставлены фотографии бойцов «Азова» в военной форме, в том числе командиров батальона, участвовавших в боях за Мариуполь, пишут Corriere Della Sera и Il Giorno.

Выставку, по данным Il Giorno, организовали Ассоциация украинской молодежи UaMi совместно с Генконсульством Украины в Милане.

Бои за Мариуполь продолжались до середины мая 2022 года, 18 мая Минобороны опубликовало видео с выводом украинских военных, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В плен были взяты и бойцы «Азова», впоследствии Киев отчитывался об обмене части из них.

В начале этого года «Азов» стал бригадой Нацгвардии Украины. Как пояснял телеканал ТСН, бригада являет собой увеличенный или усиленный полк.