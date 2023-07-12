Володин поддержал предложение о выставке подбитой техники ВСУ

Спикер Госдумы поручил комитету по обороне проработать вопрос об организации выставки разбитой военной техники с Украины — ее хотят установить у посольств тех стран, которые поставляют вооружения Киеву

Танк на выставке трофейной военной техники и вооружения ВСУ (Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по обороне проработать с профильным министерством вопрос об организации выставки подбитой на Украине военной техники у посольств тех стран, которые поставляют ее Киеву, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Заместитель главы Комитета по молодежной политике Владимир Исаков на пленарном заседании отметил, что российские военные «сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага», как 80 лет назад при Прохоровском сражении. Тогда уничтоженные Красной армией немецкие танки «Тигр» выставлялись в Москве, напомнил депутат.

«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», — поддержал Володин.

Согласно общепринятой версии, крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение произошло под Прохоровкой в ходе Курской битвы 12 июля 1943 года. С обеих сторон в нем участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800, немецко-фашистские захватчики лишились 300 танков из 400. Таким образом была разгромлена ударная группировка командования вермахта, после чего основные силы противника перешли к обороне. В 1954 году близ Прохоровки, на 624-м километре шоссе Москва — Симферополь, в память о военных действиях на постаменте был установлен танк Т-34. В мае 1995 года был открыт мемориальный комплекс «Прохоровское поле», а в 2010 году открылся музей боевой славы «Третье ратное поле России».

В январе «РБК Санкт-Петербург» сообщал, что в музее «Прорыв блокады Ленинграда», расположенном в Кировске Ленинградской области, выставили подбитую военную технику с Украины. Среди трофеев — танк Т-72 и бронетранспортер «Буцефал». Технику поставили напротив экспозиции «Наследники героев», состоящей из современных российских танков. Фотографии экспонатов появились в официальных телеграм-каналах администрации Ленинградской области и местных СМИ. При этом сообщений о какой-либо готовящейся выставке на сайте самого музея не было, а на вопросы посетителей в социальных сетях, какое отношение танки и БТР имеют к музею, сотрудники отвечали уклончиво, писал РБК. По данным издания 47News, техника должна стать частью выставки «Невыученные уроки фашизма», которую планировали открыть к 27 января — в этот день 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады.

Западные страны начали массово поставлять на Украину вооружения с начала военных действий в феврале прошлого года. В январе этого года Великобритания первой объявила о решении отправить Киеву танки Challenger, США решили передать украинским войскам танки Abrams. Германия поставила в страну танки Leopard.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники, в том числе западной. Москва осуждает военную помощь Киеву, заявляя, что поставки оружия не помешают добиться целей военной операции и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о «горящих» на Украине западных танках.