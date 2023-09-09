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США, Румыния и Украина проведут военно-морские учения в дельте Дуная

США, Румыния и Украина проведут военно-морские учения в дельте Дуная
ВМС Румынии, США, Украины и ряд других стран-союзниц проведут в период с 11 по 15 сентября в дельте Дуная военно-морские учения. В них будут задействованы разведывательные самолеты, штурмовые катера и водолазы
Фото: Paul L. Archer / Zuma / ТАСС
Фото: Paul L. Archer / Zuma / ТАСС

США и Румыния проведут с 11 по 15 сентября в дельте Дуная и Черном море международные военно-морские учения Sea Breeze 23.3 с участием Украины и других стран-союзников. Об этом сообщил штаб румынских ВМС, передает Newsweek.co.

В маневрах, которые пройдут в зоне ответственности ВМС Румынии, также примут участие подразделения из Болгарии, Великобритании, Турции и Франции. «Главная цель Sea Breeze 23.3 — развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации», — сказано в сообщении.

От ВМС Румынии в учениях будут задействованы морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера, а также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы и штабные офицеры.

По словам источника издания, от США в учениях примут участие морской разведывательный самолет P-8 Poseidon, а также водолазы ВМС с катерами и другой техникой. Со стороны остальных государств-участников также примут участие армейские водолазы и штабные офицеры.

Учения в дельте Дуная пройдут на фоне заявлений румынской стороны о падении обломков дрона на территории страны. 6 сентября румынское Минобороны сообщило, что обнаружило фрагменты беспилотника в районе села Плауру (расположено на румынском берегу Дуная напротив украинского Измаила). Digi 24 и Antena 3 называли дрон российским.

Власти Одесской области регулярно сообщают об атаках на регион с начала сентября. 4 сентября глава одесской ОВА Олег Кипер сообщал о «прилетах» по складским и производственным зданиям. По его словам, были повреждены сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий, еще на нескольких объектах возникли пожары. Минобороны России в тот день отчиталось об ударе беспилотниками по судостроительному предприятию Украины, «на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих».

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Как писала The Wall Street Journal, Украина на фоне прекращения действия зерновой сделки в июле стала отправлять свою сельхозпродукцию не из черноморских, а из дунайских портов. Раньше они не использовались из-за высокой стоимости доставки продукции оттуда по сравнению с портами на Черном море.

США, Румыния и Украина проведут военно-морские учения в дельте Дуная
США, Румыния и Украина проведут военно-морские учения в дельте Дуная

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВМС США Румыния Украина военные учения Дунай
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