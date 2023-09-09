США, Румыния и Украина проведут военно-морские учения в дельте Дуная

ВМС Румынии, США, Украины и ряд других стран-союзниц проведут в период с 11 по 15 сентября в дельте Дуная военно-морские учения. В них будут задействованы разведывательные самолеты, штурмовые катера и водолазы

Фото: Paul L. Archer / Zuma / ТАСС

США и Румыния проведут с 11 по 15 сентября в дельте Дуная и Черном море международные военно-морские учения Sea Breeze 23.3 с участием Украины и других стран-союзников. Об этом сообщил штаб румынских ВМС, передает Newsweek.co.

В маневрах, которые пройдут в зоне ответственности ВМС Румынии, также примут участие подразделения из Болгарии, Великобритании, Турции и Франции. «Главная цель Sea Breeze 23.3 — развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации», — сказано в сообщении.

От ВМС Румынии в учениях будут задействованы морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера, а также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы и штабные офицеры.

По словам источника издания, от США в учениях примут участие морской разведывательный самолет P-8 Poseidon, а также водолазы ВМС с катерами и другой техникой. Со стороны остальных государств-участников также примут участие армейские водолазы и штабные офицеры.

Учения в дельте Дуная пройдут на фоне заявлений румынской стороны о падении обломков дрона на территории страны. 6 сентября румынское Минобороны сообщило, что обнаружило фрагменты беспилотника в районе села Плауру (расположено на румынском берегу Дуная напротив украинского Измаила). Digi 24 и Antena 3 называли дрон российским.

Власти Одесской области регулярно сообщают об атаках на регион с начала сентября. 4 сентября глава одесской ОВА Олег Кипер сообщал о «прилетах» по складским и производственным зданиям. По его словам, были повреждены сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий, еще на нескольких объектах возникли пожары. Минобороны России в тот день отчиталось об ударе беспилотниками по судостроительному предприятию Украины, «на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих».

Как писала The Wall Street Journal, Украина на фоне прекращения действия зерновой сделки в июле стала отправлять свою сельхозпродукцию не из черноморских, а из дунайских портов. Раньше они не использовались из-за высокой стоимости доставки продукции оттуда по сравнению с портами на Черном море.