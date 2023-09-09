Маск рассекретил переписку с украинским министром об отключении Starlink

Глава украинского Минцифры Федоров заявил, что Маск не предупредил его о том, что поделился со своим биографом их личной перепиской о Starlink, отметив, что это было «не очень красиво». Позже Федоров дал согласие на публикацию

Американский бизнесмен Илон Маск поделился со своим биографом Уолтером Айзексоном личной перепиской с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым без разрешения последнего. Об этом украинский министр рассказал в интервью Financial Times.

«Это не очень красиво, — сказал Федоров. — Я никогда не рассказывал о нашей переписке публично».

Позднее министр в X (бывшая Twitter) написал, что дает согласие на публикацию личной переписки с Маском. «Официально даю разрешение на публикацию истории моих переписок с [Илоном Маском] в новой книге о нем. Честно говоря, очень жду книгу», — говорится в публикации.

Айзескон в колонке для The Washington Post о биографии Маска его авторства в том числе раскрыл подробности переговоров бизнесмена с украинскими властями о работе спутниковой связи Starlink. Так, он рассказал, что когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российским кораблям, они «потеряли связь и их выбросило на берег, они не причинили вреда».

При этом в статье он привел сообщение от Федорова, который рассказал Маску о морских беспилотниках, «способных уничтожить любой крейсер или подводную лодку». «Я ни с кем не делился этой информацией. Я просто хочу, чтобы вы — человек, который меняет мир с помощью технологий, — знали это», — процитировал Айзексон послание украинского министра.

Маск ответил, что дизайн беспилотников впечатляет, но отказался включать связь в Крыму. Бизнесмен принял такое решение из-за опасений ответного ядерного удара России после разговора с российским послом в США Анатолием Антоновым, отмечал Айзексон.

Сам Маск после публикации заявил, что он не ограничивал доступ к Starlink украинским военным в районе Крыма, поскольку в регионе связь была деактивирована.

Компания SpaceX начала поставлять спутники Украины после начала военной операции. Федоров говорил, что у страны есть 30 тыс. терминалов.

The New York Times сообщала о более чем 42 тыс. терминалов у Украины к июлю этого года. NYT также писала, что Маск в прошлом году отказался предоставить ВСУ доступ к интернету от Starlink вблизи Крыма для отправки дрона со взрывчаткой, который должен был атаковать российские корабли в Черном море.