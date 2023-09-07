Военные заявили об уничтожении двух взводов ВСУ на купянском направлении

Военные российской группировки войск «Запад» уничтожили более двух взводов военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, два пикапа и один разведывательный беспилотный летательный аппарат», — сказал он.

Кроме того, артиллерия группировки уничтожила украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab калибром 155 мм и минометный расчет около сел Новоегорьевка и Ревучее, сказал Зыбинский.

Взвод в украинских вооруженных силах насчитывает от 15 до 45 военнослужащих в зависимости от рода войск и функционального назначения, отмечает ТСН.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским подразделениям с начала спецоперации. Накануне ведомство заявило, что на купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военных за сутки, а также два автомобиля, САУ М109 «Paladin» и гаубицу Д-30.