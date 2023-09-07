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Военные заявили об уничтожении двух взводов ВСУ на купянском направлении

Минобороны: военные уничтожили два взвода ВСУ на купянском направлении
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Военная операция на Украине

Военные российской группировки войск «Запад» уничтожили более двух взводов военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, два пикапа и один разведывательный беспилотный летательный аппарат», — сказал он.

Кроме того, артиллерия группировки уничтожила украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab калибром 155 мм и минометный расчет около сел Новоегорьевка и Ревучее, сказал Зыбинский.

Взвод в украинских вооруженных силах насчитывает от 15 до 45 военнослужащих в зависимости от рода войск и функционального назначения, отмечает ТСН.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским подразделениям с начала спецоперации. Накануне ведомство заявило, что на купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военных за сутки, а также два автомобиля, САУ М109 «Paladin» и гаубицу Д-30.

Военные заявили об уничтожении двух взводов ВСУ на купянском направлении
Военные заявили об уничтожении двух взводов ВСУ на купянском направлении

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