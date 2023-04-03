На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.

Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском. Как сообщил директор филиала Данила Чебров, землетрясение произошло приблизительно в 64 км от города, глубина очага составила около 100 км. По его словам, толчки произошли «очень близко», но поверхностно, поэтому жители его «так хорошо почувствовали». В магазинах с полок упали товары, в домах раскачивалась мебель. Как сообщил корреспондент агентства «Интерфакс», люди начали выбегать на улицу.

Как уточняет «Кам 24», было два чувствительных подземных толчка, из-за которых тряслись здания. Второй продолжался около 40 секунд. Жители Петропавловска-Камчатского, добавило агентство, пишут, что в некоторых домах появились трещины.

8 марта у берегов Камчатки за три часа произошли три землетрясения. Первое землетрясение, магнитудой 4,4, произошло в 4:00. В 6:00 за ним последовало второе, магнитудой 6,1. Затем отмечались толчки магнитудой 3,8 и 4,1.